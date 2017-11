Siirtyykö tuhansia työntekijöitä yksityiselle? Helsinkikin näkee riskin sotessa – ”Voi johtaa heikennyksiin”

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta pitää ylimääräisen kokouksen torstaina käsitelläkseen soten valinnanvapautta koskevaa lakiluonnosta. Lakiesitys valinnanvapaudesta on lautakunnan mukaan selkeytynyt, mutta muutostarpeita on edelleen.

Lautakunta valmistelee Helsingin lausuntoa sosiaali- ja terveysministeriölle. Lausuntoehdotus menee vielä kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, ennen kuin varsinainen lausunto annetaan ministeriölle.

Julkisuudessa on viime aikoina kiistelty erikoissairaanhoidosta ja siitä, kuinka laajasti asiakasseteli tulisi ulottaa erikoissairaanhoitoon. Kokoomus haluaisi avata palvelut laajasti, kun muut suhtautuvat suunnitelmaan epäilevästi. Moni on katsonut, että erikoissairaanhoito on Suomen terveyspalvelujen parhaiten toimiva osa, jota ei tule lakiuudistuksella romuttaa.

Myös Helsinki nostaa esiin huolen asiakassetelistä. Helsingin lausuntoehdotuksen mukaan ei ole tarkoituksenmukaista nimetä erikseen sote-keskuksen palveluvalikoimaan kuuluvia erikoisalojen lääkäripalveluja, kuten lakiluonnos ehdottaa, vaan päätös näistä tulisi jättää maakunnalle.

–Myös asiakassetelien käytön kohteet ja laajuus tulisi jättää maakunnan päätettäväksi. Asiakassetelin laaja käyttö kiireettömissä leikkauksissa saattaa johtaa henkilöstösiirtymiin julkiselta sektorilta yksityiselle. Tämä voi heikentää julkisen sektorin kykyä hoitaa sille kuuluvia velvoitteita, esimerkiksi ympärivuorokautista päivystystä.

Myös monet muut ovat nostaneet esiin huolta päivystyksen vaarantumisesta, muun muassa ammattiliitto Tehy. Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer puolestaan on huolissaan arvioista, joiden mukaan valinnanvapauslaki voi johtaa valtavaan työntekijäsiirtymään julkiselta puolelta yksityiselle. Uusi Suomi on kertonut arvioista, joiden mukaan yksityiselle voi siirtyä jopa 45 000 työntekijää. Lue tarkemmin: Jopa 45 000 työntekijää siirtyy julkiselta yksityiselle? – Sotesta seuraa valtaisa mullistus

Helsinki katsoo, että ehdotetussa henkilökohtaisen budjetin käyttöönotossa tulisi lausuntoehdotuksen mukaan edetä kokeilujen kautta. Tätä on peränkuulutettu myös aiemmin muun muassa tutkijapiireissä. Helsinki huomauttaa, että henkilökohtaisen budjetin käytöstä on vielä vähän kansallista ja kansainvälistä kokemusta. Riskinä on, että kustannukset kasvavat ja asiakkaat valitsevat palvelun mielikuvien perusteella vaikuttavuuden sijasta.

–Helsinki on ennakoinut lainsäädännön muutoksia ja tehnyt määrätietoista palvelujen uudistamista jo pidempään, Helsingin soten toimialajohtaja Juha Jolkkonen sanoo tiedotteessa.

–Helsingillä on hyvät valmiudet ja halu aktiivisesti osallistua maakuntavalmisteluun. Olemme valmiit myös antamaan osaamistamme kansalliseen valmisteluun.

Valmistellussa lausuntoehdotuksessa uudistus nähdään lähtökohtaisesti myönteisenä ja asiakkaiden valinnanvapauden lisääntyminen kannatettavana. Myös kilpailun lisääntyminen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien kesken on pääosin tavoiteltavaa.

–Valintaan pystyvien ja motivoituneiden asiakkaiden vaikutusmahdollisuudet omiin palveluihin lisääntyvät uudistuksen myötä. Valinnanvapauden lisääntyminen tulee edellyttämään hyvin järjestettyä palveluneuvontaa ja -ohjausta. Osa asiakkaista tulee tarvitsemaan runsaasti tietoa, ohjausta ja neuvontaa valinnan tekemiseen, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat, lautakunnan tiedotteessa todetaan.

Lautakunnan mielestä valinnanvapauslakiin ehdotettu monituottajamalli parantanee sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta suuremmissa maakunnissa, joissa on parhaat mahdollisuudet toimivien markkinoiden syntymiselle. Peruspalvelujen saatavuus ja kilpailun myötä myös palvelujen laatu paranevat.

Lautakunta antaa lakiesityksestä lausuntonsa kaupunginhallitukselle, joka käsittelee sitä 27.11. ja mahdollisesti 4.12. Valtuusto käsittelee lausuntoa 13.12.

Kaupunginhallitus antaa pyydetyn lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle 15.12.2017 mennessä.

