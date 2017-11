5,5%:n kauppaoluelle valtava vastaisku: Poliisi, pelastusala, lastensuojelu… – 10 000 myyntipistettä, kova hintalappu

Kauppojen alkoholijuomien prosenttirajan korotusta vastustetaan laajassa some-kampanjassa tänään ja huomenna. #Alkoholityöllistää-kampanjaan on jo nyt osallistunut laaja rintama eri toimijoita. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n tarkoitus on levittää tietoa haitoista, jotka on nostettu asiantuntijalausunnoissa esiin.

#Alkoholityöllistää nousi nopeasti Suomen Twitterin suosituimmaksi hashtagiksi.

EHYT ry:n viestintäpäällikkö Päivi Tiittanen kertoo Uudelle Suomelle, että kampanjaa varten on käyty läpi kaikki alkoholilaista annetut lausunnot ja poimittu esiin nousseita lukuisia ongelmakohtia. Koska lähtökohtana ovat asiantuntijalausunnot, eri organisaatiot lähtevät kampanjaan herkästi mukaan. Paljon on puhuttu lakiuudistuksen positiivisista työllistämisvaikutuksista esimerkiksi panimoalalla, mutta Tiittasen mukaan negatiiviset työllistämisvaikutukset ovat asiantuntijalausuntojen perusteella vieläkin suurempia.

–Minusta juuri niihin pitäisi luottaa, kun lakiuudistusta tehdään, Tiittanen sanoo Uudelle Suomelle.

Samaa ovat peräänkuuluttaneet poliitikot, jotka vastustavat prosenttirajan korotusta 5,5:een kaupoissa. Asia jakaa eduskuntaa vahvasti. Moni, niin myös EHYT ry, vastustaa lisäksi valmistustaparajoitteen poistamista, joka toisi niin sanotut limuviinat marketteihin. Tiittasen mukaan saatavuustilanne olisi parasta säilyttää nykyisellään.

–Jos lakiehdotus menee läpi, vahvan oluen myyntipisteet lisääntyvät 10 000:een, kun nykyisin Alkoja on noin 350. Kun saatavuus lisääntyy, käyttö kasvaa ja samalla haitat lisääntyvät huomattavasti.

Tämä taas tarkoittaa lisää työtä muun muassa poliisille, pelastuslaitokselle, sairaaloille, lastensuojelulle ja mielenterveystyöntekijöille. Näiden alojen asiantuntijat ovat nostaneet huolen esiin lakiuudistuksesta antamissaan lausunnoissa.

–Alkoholi työllistää meitä lastensuojelun ammattilaisia päivittäin. Sekä lapset että heidän läheisensä kärsivät kohtuuttomasti. Alkoholilaki aiotaan nyt uudistaa panimoteollisuuden ehdoilla – hinta voi olla todella kova, twiittaa lastensuojelussa työskentelevä demaripoliitikko Timo Kontio.

Ylikomisario Jari Taponen puolestaan huomauttaa Twitterissä, että noin 80 prosentissa väkivaltarikoksista joko tekijä tai uhri tai molemmat ovat olleet päihtyneitä. EHYT ry:n mukaan poliisin lisäresurssitarve olisikin noin 10–15 miljoonaa euroa vuodessa, jos vahvat oluet ja limuviinat tulevat kauppoihin.

Suomen pelastusalan keskusjärjestön SPEK ry:n varautumisjohtaja Karim Peltonen twiittaa, että joka toinen palokuolema ja suuri osa vakaviin loukkaantumisiin johtaneista tulipaloista liittyy alkoholin käyttöön. Myös lastensuojelujärjestöt yhtyvät huoliin.

–Alkoholia käytetään runsaasti myös lapsiperheissä. Se on usein taustalla perheväkivallassa ja syynä lastensuojelun tarpeeseen, twiittaa Mannerheimin lastensuojeluliitto.

Ensi- ja turvakotien liitto puolestaan sanoo, että joka neljäs lapsi kärsii vanhempiensa alkoholin käytöstä. Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiön tutkimus- ja vaikuttamisohjelma ITLA huomauttaa syöpäriskistä.

–Alkoholi on karsinogeeni, joka lisää syöpäriskiä. ”Syövän ehkäisyn kannalta alkoholipolitiikan keskeisenä tavoitteena tulisi olla kokonaiskulutuksen vähentäminen”, ITLA toteaa twiitissään.

Suomen mielenterveysseuran toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi viittaa karuihin tilastoihin.

– Tilastot kertovat, että mitä suurempi alkoholin myynti alueella, sitä enemmän alueella myös käytetään psykiatrian sairaansijoja, hän twiittaa.

Alkoholilain on ennustettu palaavan eduskunnan suureen saliin odotettua myöhemmin, sillä sosiaali- ja terveysvaliokunta on halunnut kuulla lisää asiantuntijoita. Kansanedustajat saavat äänestää mielensä mukaan prosenttirajan korotuksesta, eikä ryhmäkuria tarvitse noudattaa. Korotus voi siis yhä kaatua äänestyksessä. Sen sijaan valmistustaparajoitteen poistaminen on jo kirjattu lakiehdotukseen, josta nyt odotetaan valiokunnan mietintöä. Se venyy arvioiden mukaan ensi vuodelle.

Tiittasen mielestä some-kampanjalle oli hyvä hetki juuri nyt.

– Alkoholilain osalta keskustelua käydään tällä hetkellä aktiivisesti eri puolilla samalla, kun odotellaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöä. Uudistusta ovat voimakkaasti lobanneet sekä panimoteollisuus että kauppa omien taloudellisten intressiensä perusteella maalaillen alkoholin työllistäviä vaikutuksia. Siksi tässä kohtaa on tärkeää tuoda esiin kokonaiskuva alkoholin työllistävästä vaikutuksesta koko yhteiskunnalle.

EHYT ry järjesti vastaavan some-kampanjan myös huhtikuussa 2016. Tuolloin järjestö laski, että kampanja tavoitti keskimäärin yli 78 000 ihmistä joka päivä viiden päivän aikana.

