Antti Rinne: Sipilän hallitus epäonnistui – Seuraava leikkaa taas

Oppositiopuolue SDP esittää julkisten alojen määräaikaisen lomarahaleikkauksen perumista omassa vaihtoehtobudjetissaan. Samalla puolue arvostele Juha Sipilän hallitusta muun muassa kehnosta työllistämispolitiikasta ja koulutusleikkauksista sekä haluttomuudesta puuttua harmaaseen talouteen.

–Tämä meidän tämänkertaisen vaihtoehtobudjetin kärkiteemana on se, että nyt kun kasvua on, niin SDP:n eduskuntaryhmän mielestä tämä kasvu kuuluu kaikille, sanoo eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

Yksi tärkeimpiä symboleita siitä, kuuluuko kasvu kaikille, ovat Lindtmanin mukaan lomarahaleikkaukset.

–Esitämme rahoitusta lomarahaleikkausten perumiseksi ja tuhtia eläkepakettia niille, jotka tämän maan ovat rakentaneet, hän jatkaa.

Rinne: Hallituksen kova linja ei tuota tulosta

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne arvostelee hallitusta myös siitä, ettei kova leikkauslinja ole tuottanut tulosta, eikä julkisen talouden rakenteellisen alijäämän kehitystä ole saatu taitettua negatiiviselta lasku-uralta.

–Tämä tulee tarkoittamaan sitä, että kuka tahansa, missä vaiheessa tahansa tulee hallitukseen nousemaan, niin edessä on taas julkisen talouden tasapainottaminen, menojen leikkaamista ja lisätulojen löytämistä, sanoo Rinne.

–Tämän hallituksen toimenpiteillä ei julkisen talouden rakenteellinen alijäämä tule korjaantumaan, vaan päinvastoin pahenemaan merkittävästi siitä, mistä hallitus aloitti, hän väittää.

SDP esittää itse kaikkiaan noin 1,7 miljardin euron edestä menolisäyksiä. Lomarahaleikkausten lisäksi puolue haluaa panostaa muun muassa 347 miljoonaa euroa eri etuuksien indeksikorotusten perumiseen, yhteensä 79 miljoonaa euroa yliopistojen rahoitusleikkausten perumiseen ja uusien aloituspaikkojen lisäämiseen sekä 60 miljoonaa palkkatukeen.

SDP käy Sitran taskulle

Suurin yksittäinen tulonlisäys hallituksen budjettiin verrattuna on 355 miljoonan euron erä, jonka SDP ottaisi suoraan Suomen itsenäisyyden juhlarahaston, Sitran, taseesta. Puolueesta kerrotaan, että kertaluontoinen tuloerä vastaa kokoluokaltaan myös SDP:n kaavailemia kertaluonteisia menoeriä. Tällainen on muun muassa 100 miljoonan euron kertapanos väyläverkkoon.

–Olen käynyt Sitran johtajan Mikko Kososen kanssa muutaman keskustelun tästä, miten Sitran tasetta voitaisiin käyttää tällä hetkellä ja tästä eteenpäin isompiin tulevaisuushankkeisiin ja niissä kokonaisuuksissa, missä muulla valtionhallinnolla ei ole tällä hetkellä riittäviä resursseja, Rinne kertoo.

Krista Kiuru: Suomi pudonnut huolestuttavasti koulutuslistauksissa

SDP:n kansanedustaja Krista Kiuru on puolestaan huolestunut siitä, että samaan aikaan, kun hallitus on leikannut koulutuksesta, Suomen tulokset kansainvälisissä koulutusvertailuissa ovat pudonneet.

Hän viittaa OECD:n raporttiin korkeakoulutusta saaneiden 25–34-vuotiaiden osuudesta eri maissa. Suomi jää vuoden 2016 vertailussa keskiarvon alapuolelle Latvian ja Viron väliin.

–Kovin vähälle keskustelulle Suomessa on jäänyt se, että koulutustaso on tipahtamassa. Me olemme jäämässä selvästi peränpitäjien joukkoon kansainvälisissä vertailuissa. Kyllä tämä kertoo karua kieltä siitä, että tällainen Suomi ei enää kilpaile kansainvälisillä markkinoilla, jos osaamistason nostamiseksi ei tehdä mitään, toteaa Kiuru.

Hän katsoo, että suomalaiset yliopistot ovat koulutusleikkausten ja irtisanomisten jäljiltä merkittävissä vaikeuksissa. Kiuru lisäisikin yliopistojen aloituspaikkoja.