Timo Soini hihkaisi puolustusyhteistyöstä: ”Tämä on parasta mitä EU:sta voi saada irti”

Euroopan unionin syvenevä puolustusyhteistyö ei tee Suomesta sotilaallisesti liittoutunutta maata, painottaa ulkoministeri Timo Soini (sin.). Ulkoministerinä hän oli maanantai-iltana allekirjoittamassa 23 muun EU:n jäsenmaan puolustus- ja ulkoministerin kanssa sitoumuksen pysyvään rakenteelliseen yhteistyöhön (PRY).

Soini painottaa, että vaikka Suomi on yhä liittoutumaton, ei Suomi ole ollut puolueeton vuoden 1995 jälkeen.

–Termeissä pitää nyt olla tarkka: puolueetonhan Suomi ei ole, koska Suomi on poliittisesti liittoutunut Euroopan unioniin. Se on ihan selvä, että puolueettomuudesta puhuminen tässä yhteydessä on harhaanjohtamista ja tietoista sellaista, Soini sanoo Uudelle Suomelle.

–Mutta liittoutumaton Suomi on siinä mielessä, että Suomi ei ole sotilasliiton jäsen, hän jatkaa.

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola arvioi sunnuntaina Uudessa Suomessa, että julkisessa keskustelussa ”eipäs-juupastelu” Natosta tuottaa hämmennystä kansalaisille Suomen turvallisuuspoliittisesta asemasta. Lue lisää: Tutkija: ”Suomen sotilaallinen liittoutumattomuus jäämässä taakse - eikä se tapahdu Nato-jäsenyyden kautta”

–Minusta se oli terävästi sanottu. Tässä on nyt tahallista sekoittamista ja väärinymmärrystä, koska tietyllä osalla tätä poliittista kenttää ottaa vähän koville se, että nämä asiat etenevät ja että tämä johdonmukainen ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja tuottaa tuloksia.

–Meillä on ihan selvät rauhankumppanuudet, ihan selvä Nato-yhteistyö ja 29+2-formaatti, meillä on Suomi-Ruotsi-yhteistyö, Nordefco, Pohjoinen ryhmä, NB8… Ei ole epäselvää, jos tuntee asiat, Soini listaa.

Uusi yhteistyöverkosto siis on EU:n kautta toimiva PRY, vaikka EU:sta eroava Britannia sekä neljä muuta maata eivät siihen osallistu. Sen puitteissa on tarkoitus muun muassa tehdä koordinoida ja toteuttaa hankintoja sekä muita puolustuksen sekä suorituskykyjen parantamiseen tähtääviä hankkeita sekä purkaa sotilasyhteistyön esteitä.

Soinilta kuittaus Huhtasaarelle

Presidentinvaalitenteissä perussuomalaisten ehdokas, kansanedustaja Laura Huhtasaari on epäillyt, että yhteisvastuuta siirtyisi myös puolustushankintoihin ja Suomi voisi joutua maksumieheksi. Tällaista ei Soinin mukaan ole tulossa.

–Taas näkee, ettei ymmärretä mistään mitään. Tämä tuo vain tehokkuutta ja jopa säästöjä. Tämä auttaa myös suomalaista pien- ja keskisuurta puolustusteollisuutta saamaan markkinoita. Tämä voi tuoda työllisyyttä ja tilauksia. Totta kai kun tuodaan tällaista pooling and sharingia, niin sehän pienentää kustannuksia. Mutta muuten puolustusmenojen pitää olla järkevällä tasolla.

–EU:ssa on kyllä ongelmia mutta tämä on parasta, mitä sieltä voi irti saada.