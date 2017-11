Johtaako Pirkka-tuotteiden ”Suomessa valmistettu” harhaan? – Kesko vastaa kansanedustajan kovaan arvosteluun

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) kritisoi Keskon Pirkka-tuotemerkkiä kovin sanoin harhaanjohtamisesta. Kärnän mielestä Pirkka-salaattien ”Suomessa valmistettu” -merkit johtavat harhaan, sillä itse salaatit eivät välttämättä ole suomalaisia. Keskosta todetaan Uudelle Suomelle, että merkintä viittaa asiallisesti pelkkään valmistukseen.

Kärnän mielestä merkintä on ”häpeämätöntä ja tietoista kuluttajan harhaanjohtamista”. Hän vertaa Pirkka-salaatteja Pirkan Kotimaiseen meetvurstiin, josta kohistiin alkusyksystä lihan ulkomaisen alkuperän takia. Tuolloin Kesko myönsi, että tuotteen nimi on ollut harhaanjohtava ja muutti lihojen alkuperän suomalaiseksi, vaikka tuote sinänsä oli jo Eviran elintarviketieto-oppaan mukainen.

–Valitettavasti K-ryhmän toiminta ja tällä valheellisella kotimaisuudella ratsastaminen meetvursteissa näyttävät olevan vain jäävuoren huippu. Kuluttajien harhaanjohtaminen on jatkunut jo vuosia ja se on ollut täysin systemaattista. Otetaan esimerkiksi yksi Suomen suosituimmista K-ryhmän brändeistä, nimittäin kaikkien tuntema Pirkka. Keskon sivuilla ja lausunnoissa ilmoitetaan isoilla kirjaimilla, että kotimainen tuote on aina etusijalla Pirkka-sarjaan. Tämä on pötypuhetta isolla peellä, Kärnä kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Tarkalleen ottaen Kesko kertoo nettisivuillaan, että ”kotimainen tuote on aina etusijalla valittaessa tuotteita Pirkka-sarjaan edellyttäen, että tuotteelle asetetut laatu- ja hintakriteerit täyttyvät”.

Lisäksi Kärnä vaatii Keskoa tilille viikonloppuna paljastuneesta salmonellalöydöksestä. Kesko kertoi perjantaina vetävänsä pois myynnistä kaikki Pirkka-pakastekananugettien erät, koska kolmessa erässä oli todettu salmonellaa. Tuotteen valmistus on samalla päätetty lopettaa.

Kärnä vaati Keskoa käyttämään jatkossa vain suomalaista siipikarjaa ja latasi tiedotteessaan, että ”tässä on kohta Pirkan boikotti lähellä, jos toimintatavat eivät muutu”.

Kesko vastaa: Merkki tarkoittaa Suomessa silputtua

Kesko ei niele Kärnän syytöksiä. Vastuullisuusjohtaja Matti Kalervon mukaan Pirkan valikoimissa on sekä Suomessa että Ruotsissa valmistettuja salaatteja, joista Pirkan oma ”Suomessa valmistettu” -merkki erottaa Suomessa valmistetut. Valmistamisella Kesko tarkoittaa salaatin silppuamista, pesemistä ja pakkaamista.

– En näe siinä kyllä mitään pahaa, jos korostamme suomalaista työtä ja sitä, että tämä salaattisekoitus on tehty Suomessa, erottaaksemme sen toisesta, joka ei ole, Kalervo sanoo Uudelle Suomelle ja vertaa Pirkan omaa valmistusmerkkiä Suomalaisen työn liiton tunnettuun Avainlippu-merkkiin, joka viittaa nimenomaan kotimaiseen valmistukseen.

Salaattisekoituksen salaatit ovat Kalervon mukaan vaihtelevasti suomalaista, ruotsalaista, espanjalaista, italialaista, hollantilaista ranskalaista ja saksalaista alkuperää. Sekoitus vaihtelee kaiken aikaa saatavuuden mukaan.

–Sekoitusten alkuperää olisi vaikea merkitä pakkauksiin. Valmistajalla pitäisi olla kaikkiin eri variaatioihin omat pakkaukset ja kieli keskellä suuta merkitä ne.

Tekisittekö pelkästään kotimaista, jos se olisi mahdollista?

–Kyllähän meillä on kotimaisiakin vaihtoehtoja toki, Kalervo vastaa ja lisää, että kotimaisuutta ei voida asettaa ykkösprioriteetiksi ennen kaikkea kilpailun takia.

Kalervon mukaan salaateissa ykkösprioriteetti on toimitusrytmi ja varmuus, lihassa taas korostuu hintakilpailu. Surullisenkuuluisa kananugetti oli peräisin Puolasta.

Kalervon mukaan lihapakasteissa hintakilpailu estää kotimaisen lihan käytön. Hinnan täytyy olla kilpailukykyinen verrattuna vastaaviin muihin tuotteisiin, jotta se menee kaupaksi.

– Kotimaisen tuotteen hinta olisi todennäköisesti niin korkea, että tuote ei myisi ollenkaan, eli eihän siinä olisi mitään mieltä pitää sellaista tuotetta valikoimissa, Kalervo sanoo viitaten lihapakasteisiin.

Valmisruokahyllystä Pirkka kuitenkin myy kotimaistakin kananugettia, koska kylmäketjutuotteiden hintataso Kalervon mukaan mahdollistaa sen. Hän huomauttaa, että 46 prosenttia Pirkka-tuotteista on kotimaisia ja K-ruokakauppojen kaikesta myynnistä noin 80 prosenttia on kotimaisia tuotteita. Pirkka-tuotteissa lihatuotteiden alkuperämaa mainittiin Kalervon mukaan jo ennen merkintöihin pakottavaa lakimuutosta, joka tuli kesäkuun alusta voimaan.

–Pidimme ja pidämme tärkeänä, että kuluttaja saa tietää lihan alkuperän. Lihassa alkuperä kiinnostaa aivan erityisesti asiakkaita.

Kananugettien takaisinveto laajennettiin varotoimenpiteenä koskemaan kaikkia parasta ennen -päiväyksiä. Kalervo harmittelee, että Kesko saa vastaansa haukkuryöpytyksen, vaikka toimi asianmukaisesti ja korjasi virheen.

–Toisen onnettomuuden hyödyntäminen tuntuu vähän ikävältä.

Kalervo huomauttaa, että kukaan ei syö pakastetta sellaisenaan ja salmonella kuolee kuumennettaessa noin 70 asteen lämpötilassa.

–Tuote ei ole siinä mielessä niin vaarallinen yhtään väheksymättä salmonellalöydöstä.

Lue myös:

Kanalayrittäjä: Suomalaiset lapset syövät joka päivä ruokaa, ”jota ei ole laillista tuottaa Suomessa”

Kuluttaja-lehti: Tämä on totuus S-ryhmän halpuuttamisesta – ”Käytti tilanteen ovelasti hyväkseen”

Kansanedustajalta hurja visio: ”Suomessa nälänhätä 2040-luvulla?”