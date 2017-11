Mehiläiselle jopa 1,1 mrd. €:n sopimus Lapissa – Kokoomuslainen: ”Sote olisi estänyt”

Uusi sote ja sen osana valinnanvapauslaki olisi estänyt Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ja terveyspalveluyritys Mehiläisen sopimuksen Länsi-Pohjan keskussairaalan toimintojen ulkoistamisesta, arvioi kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän sote-vastaava Sari Sarkomaa Uudelle Suomelle.

Länsi-Pohjan keskussairaala toimii Kemissä.

–Kyllähän tämä kuvaa sitä, kuinka on todella huono asia meidän sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiselle, että (tämä) sote-uudistus on viivästynyt ja edellisiltä hallituksilta jäänyt tekemättä, Sarkomaa sanoo.

Neljä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntaa – Tornio, Kemi, Keminmaa ja Simo – päättivät maanantaina perustaa yhteisen terveysyrityksen Mehiläisen kanssa vain yhden äänen enemmistöllä. Lisäksi Ylitornio ja Tervola tulivat hankkeeseen mukaan erikoissairaanhoidon osalta. Hanketta on perusteltu muun muassa Kemin keskussairaalan toimintojen säilyttämisellä. Kunnissa on ollut pelkoa siitä, että toimintoja siirrettäisiin Rovaniemelle maakunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä.

Varsinaista hankintapäätöstä kunnat eivät ole tehneet, mutta tarkoituksena on solmia peräti 15-vuotinen sopimus. Sote-uudistuksesta vastaava peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) on Helsingin Sanomien mukaan hyvin huolissaan tilanteesta ja on pyytänyt kunnilta selvitystä päätöksestä.

–Tässä on nyt moni asia, joka on toisin kuin hallituksessa on linjattu sote-uudistuksesta, Sarkomaa sanoo.

–Tietenkin ymmärrän, että alueella halutaan turvata nämä palvelut, mutta en näe, että tämä olisi paras tapa ja on tärkeää, että uudistusta johtava ministeri Saarikko on tiiviissä yhteydessä kenttään. Nyt on viesti siitä, että entistä tiiviimmin yhteistyötä pitää tehdä, jotta luottamus säilyy.

Samalla Sarkomaa katsoo, että hankintapäätös kuvastaa nykyisen terveyspalvelumallin ongelmia. Hän painottaa, että sote-uudistuksen myötä yksityiset monopolit muuttuvat käytännössä mahdottomiksi, kun palveluiden järjestämisestä vastaa julkinen maakunta ja valinnanvapaus perustuu monituottajamalliin.

–Tämähän on nykyjärjestelmän ongelma, että näin tehdään. Kun uusi lainsäädäntö tulee, niin koko sote ja valinnanvapauslaki tehdään sen takia, että saadaan markkinat näppeihin, Sarkomaa toteaa.

–Tämä tapaus minusta puoltaa sitä, että sote-uudistus pitää saada nopeasti voimaan.

Hanke on jakanut Kemin kaupunginvaltuustoa ja Lappia muutoinkin. Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela kommentoi Ylelle, että päätöksen johdosta Lappia voi uhata liittäminen toiseen maakuntaan, mikä ”toivottavasti voidaan välttää”. Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Kirsi Varhila arvioi aiemmin STT:lle, että Lapin maakunta ei pystyisi toimimaan, jos kolmasosa sen rahoituksesta betonoidaan pitkällä sopimuksella.

Talouselämä kertoo, että kahden alkuvuoden perusteella laskettu sopimuksen arvo on yli 1,1 miljardia euroa. Sopimuksesta tekee valtavan se, että se ulottuu vuoteen 2032.