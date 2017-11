Keskusta-konkarit tyrmäävät sukupuoliohjeen: ”Synnyimme tytöiksi ja pojiksi” – Opetushallitus puuttui puheeseen

Keskustan konkaripoliitikot Mauri Pekkarinen ja Sirkka-Liisa Anttila moittivat Opetushallituksen sukupuoliin liittyvää ohjeistusta ja kiittävät lastenpsykiatri Jari Sinkkosta Twitterissä. Sinkkonen lyttäsi käsityksen sukupuolen moninaisuudesta ja synnytti kiivaan keskustelun.

Sinkkonen sanoi aiemmin Länsiväylälle pitävänsä ajatusta sukupuolten laajasta kirjosta aikuisten keksintönä, mikä herätti ihmetystä alan asiantuntijoissa. Lue lisää: Lastenpsykiatri ärähtää Jari Sinkkosen sukupuolipuheista: ”Ei ole tarkoitus kieltää pippeleiden ja pimppien olemassaoloa”

Opetushallituskin lähtee ajatuksesta, jonka mukaan sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti ovat moninaisia ja määrittyvät biologian lisäksi sosialisaatiossa ja oppimisessa. Opetushallitus julkaisi aiemmin oppaan sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi perusopetuksessa, mikä herätti kuohuntaa. Siinä todetaan muun muassa, että ”lapsia on tärkeää puhutella nimillä, ei joukkona ”tytöt” tai ”pojat”. Moni hermoistui ja tulkitsi ohjeistusta niin, että tyttö- ja poika-sanojen käyttäminen kielletään, mikä ei pidä paikkaansa.

Keskustelu ryöpsähti käyntiin uudelleen Sinkkosen Länsiväylälle antamasta haastattelusta. Hän sanoi pitävänsä pöhkönä ajatusta, jonka mukaan lasta ei saisi sanoa tytöksi tai pojaksi.

Sinkkonen sai puheenvuorolleen tukea ex-ministereiltä, eduskunnan varapuhemies Mauri Pekkariselta ja kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttilalta.

–Millä valtuuksilla Opetushallitus ohjeistaa? Mihin pyritään näillä ohjeilla? Me synnymme tytöiksi ja pojiksi. Herkässä iässä oleviin lapsiin tällaisella keskustelulla saattaa olla vahingoittava vaikutus. Kiitos Jari Sinkkoselle asiantuntijan puheenvuorosta, Anttila vastasi Pekkarisen kommenttiin, joka kuului näin:

–Opetushallituksen mukaan lapsia ei pitäisi kutsua vain tytöiksi ja pojiksi vaan puhutella nimillä. On aikoja eletty! Kiitos Jari Sinkkoselle, että osoitat moisen menettelyn ”höpö höpöksi!”

Feministisen puolueen puheenjohtaja, Helsingin kaupunginvaltuutettu Katju Aro huomautti kaksikolle, että Opetushallitus ei ohjeista näin.

– Lapsia vahingoittaa pakottaminen vahingollisiin sukupuolirooleihin, joissa pojat oppivat olemaan itkemättä ja tytöt olevansa aina huonompia ja muilla ei ole paikkaa ollenkaan. Kuten sekä lapset että tutkimus kertovat, Aro sanoi Twitterissä.

Myös Opetushallitus puuttui keskusteluun.

–Jokainen meistä on yksilö, ei pelkkä biologisen sukupuolensa edustaja. Ja jokainen lapsi ja nuori on arvokas juuri sellaisena kuin on. Identiteetti rakentuu monesta palasesta. Tätä kasvua koulun tulee tukea, Opetushallitus twiittasi ja vinkkasi Anttilalle ja Pekkariselle aiemmin julkaisemastaan oppaasta tarkemman tiedon pohjaksi.

– Biologinen sukupuoli ja kokemus sukupuolesta ovat eri asia. Joidenkin lasten kokemus omasta sukupuolesta ei mahdu tyttö–poika-akselille. Kokemus sukupuolesta voi myös muuttua ja vaihdella eri elämänvaiheissa. Kunnioitetaan siis jokaisen omaa kokemusta ja kasvua, Opetushallitus sanoo toisessa Twitter-keskustelussa aiheesta.

Niin ikään kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen kommentoi asiaa omalla Twitter-tilillään:

–Jari Sinkkonen ei ymmärrä, miksi lasta ei saisi sanoa tytöksi tai pojaksi. En minäkään. Tytöt ja pojat samanarvoisia.

Opetushallitus toteaa oppaassaan, että sukupuolten tasa-arvon edistämiseen velvoittavat Suomen perustuslaki ja kansainväliset ihmisoikeussopimukset.

Kyllä, jatkossakin tytöt saavat olla tyttöjä ja pojat poikia - mutta pakko ei ole olla mitään muuta kuin oma itsensä. Mitään ei olla kieltämässä, mutta jätetään tilaa jokaisen omalle kokemukselle ja kasvulle. — Opetushallitus (@Opetushallitus) 15. marraskuuta 2017

Ennen kuin kumpikaan kansanedustajista vaipuu syvemmälle tietämättömyyden suohon, suosittelen lukemaan tämän artikkelin: https://t.co/7wbkr8lzpf — Tommi Kinnunen (@Tommi_Kinnunen) November 14, 2017