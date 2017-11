Nyt se varmistui: Sininen tulevaisuus on puoluerekisterissä

Sininen tulevaisuus on lisätty tänään puoluerekisteriin. Kannattajakortit vietiin oikeusministeriöön noin kuukausi sitten, ja tänään ministeriö hyväksyi liittymisen.

Asiasta kertoo puheenjohtaja, ministeri Sampo Terho tiedotteessa. Hänen mukaansa siniset tiedottaa ensimmäisestä puoluekokouksestaan ja muista ajankohtaisista asioista lähipäivinä.

–Sininen tulevaisuus on lisätty tänään puoluerekisteriin. Tämä on meille hieno ja tärkeä päivä, Terho sanoo tiedotteessa.

Puolueen perustamiseksi on kerättävä yhteensä 5000 kannattajakorttia. Terho ja sinisten kansanedustajat Tiina Elovaara sekä Matti Torvinen veivät kannattajakortit oikeusministeriöön laskettavaksi 16. lokakuuta. Tänään oikeusministeriö on hyväksynyt uuden puolueen rekisteriin. Terhon mukaan ”politiikan startup on saatu liikkeelle täysin ilman puoluetukia tai edunvalvontaryhmien rahoitusta”.

–Suomen menestys on kaikkien suomalaisten yrittämisen, osaamisen ja osallisuuden varassa. Uskomme ihmiseen ja siihen, että meitä kaikkia tarvitaan taustasta riippumatta. Kiitämme kaikkia kannattajakorttien allekirjoittajia. Lupaamme olla luottamuksenne arvoisia.

Tiedotteen mukaan Sininen tulevaisuus tarjoaa yhteiskunnan vanhoista rakenteista vapaan kanavan poliittiselle vaikuttamiselle. Puolueen mukaan poliittisia tabuja ei saa olla.

–Tavoitteenamme on työn verotuksen laskeminen. Sosiaaliturvan on varmistettava kaikkien toimeentulo, mutta siten, että ahkeruudesta palkitaan. Maahanmuuton on oltava hallittua, EU-politiikassa puolustettava suomalaisten etua. Turvallisuus on kansalaisten perusoikeus, josta ei missään olosuhteissa voida tinkiä. Elämme suuren muutoksen aikaa, mutta muutosta on tehtävä inhimillisesti ja isänmaallisesti, Terho linjaa tiedotteessa.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo puolestaan sanoo, että yhden asian liikkeen sijaan siniset edustavat Elon mukaan uutta toivoa ja vaihtoehtoa jokaiselle suomalaiselle.

–Me pystymme uskottavasti edistämään sekä kaupunkien että maaseudun hyvinvointia, hän sanoo tiedotteessa.

–Uskon sinisten saavan vahvaa kannatusta tavallisilta työntekijöiltä, jotka haluavat kevyempää verotusta. Ei tarvitse olla demari, jotta voi olla duunari. Sosialismi ei tee ihmistä autuaaksi. Mitään ei voi hävitä, jos demareiden sijaan kokeilee Sinistä tulevaisuutta, mutta kaiken voi saada.