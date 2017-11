Viranomainen: Raaseporin turmaristeys ”suljettava välittömästi” – 3 vakavaa riskitekijää

Raaseporin tasoristeys, jossa tapahtunut turma vei lokakuussa neljän ihmisen hengen, on suljettava välittömästi liikenteeltä. Näin vaatii Onnettomuustutkintakeskus, joka löysi turmaristeyksestä useita vakavia puutteita.

Onnettomuustutkintakeskus jätti keskiviikkona Liikenteen turvallisuusvirastolle ja Liikennevirastolle ilmoituksen Skogbyn valvomattomaan tasoristeykseen liittyvästä onnettomuusuhasta. Laitoksen tutkijat havaitsivat onnettomuuden paikkatutkinnassa Skogbyn tasoristeyksen olevan ”erityisen vaarallinen”.

Erityisiä riskitekijöitä on kolme, tiedotteessa kerrotaan. Ne liittyvät ennen kaikkea näkyvyyteen.

– Tien ja radan kohtauskulmaksi mitattiin 43 astetta. Ratateknisten määräysten (RATO 9) mukaan kulman tulee olla vähintään 58,5 astetta, mutta yleensä 72-90 astetta.

– Paikkatutkinnassa todettiin myös, että lähestyttäessä tasoristeystä idästä kohti valtatietä 25, näkemä oikealle Karjaan ja onnettomuusjunan tulosuuntaan nähden muuttuu tasoristeystä lähestyttäessä, ollen kahdeksan metriä ennen ulointa kiskoa 480 metriä. Paikalla junilla on 120 km/h-maksiminopeus. Näkemäasetuksen mukaan 480 metriä vastaava suurin sallittu junan nopeus on 80 km/h ja 120 km/h vastaava näkemä on 720 metriä.

– Lisäksi valtatien läheisyys, 47 metriä tasoristeyksestä, vaikeuttaa tasoristeyksen ylittämistä.

Keskuksen mukaan ”edellä mainitut seikat aiheuttavat suuren onnettomuusriskin, joten tasoristeykselle tulisi tehdä turvallisuutta parantavia toimenpiteitä”.

– Siihen saakka, kunnes tasoristeyksen olosuhteet on parannettu, tulisi tasoristeyksen olla suljettu liikenteeltä, jotta ei tapahtuisi uusia onnettomuuksia.

