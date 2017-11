Käynnistyykö Kemin keskussairaalasta kilpajuoksu? Hallitus kaavailee uusia rajoituksia

Hallitus kaavailee uusia lisärajoituksia, jotta kuntien ja kuntayhtymien nykyisiä sote-palveluita ei ulkoistettaisi pitkillä sopimuksilla ennen hallituksen valmisteleman sote-uudistuksen voimaantuloa.

Uusien rajoitusten säätämisestä voi tulla kilpajuoksu Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntien kanssa, jotka päättivät maanantaina ulkoistaa Kemin keskussairaalan toimintoja Mehiläisen kanssa perustettavalle yhteisyritykselle. Mikäli päätöksestä syntyy valituskierros ja kuntalaiset vaativat päätökset täytäntöönpanokieltoa, uudet rajoitukset voisivat astua voimaan ennen lopullista hankintapäätöstä.

Sosiaali- ja terveysministeriön sote-uudistuksesta vastaava virkamies, osastopäällikkö Kirsi Varhila pitää kilpajuoksua kuitenkin teoreettisena.

–Kokeneen lainsäätäjän arvio on, että lakia päästäisiin käsittelemään eduskunnassa loppuvuodesta 2017, ja se voisi tulla voimaan alkuvuodesta 2018 [eli helmi-maaliskuussa]. Tavallisesti lait astuvat voimaan seuraavan kuun alussa. Mutta jos hypoteettisesti puhutaan, niin kyllä laki on mahdollista saada voimaan heti ensi vuoden alusta, Varhila sanoo.

Uusilla rajoituksilla halutaan puuttua sopimusten purkuun liittyviin sopimussakkoihin. Julkisuudessa kovaa keskustelua herättäneen Kemin keskussairaalan sopimukseen liittyy sopimussakko. Sopimus kattaa erikoissairaanhoidon kuuden kunnan osalta ja perusterveydenhuollon neljän kunnan osalta. Jos sopimus purettaisiin vuonna 2021 eli vuosi maakuntauudistuksen jälkeen, sakko nousisi 110 miljoonaan euroon.

Nykyinen rajoituslaki määrää ainoastaan, että sopimus on voitava sanoa irti, jos sopimus jatkuu yli 5 vuotta uudistuksen voimaanastumisen jälkeen. Meri-Lapissa 15-vuotisen sopimuksen irtisanominen on selvästi haluttu estää suurella sopimussakolla. Lisäksi nykyisissä rajoituksissa säädetään, että ulkoistettavien toimintojen tase ei saa ylittää 50 prosenttia kunnan tai kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalveluiden budjetista.

Sosiaali- ja terveysministeriöstä pyydetään Lapin aluehallintovirastoa arvioimaan, ylittyykö raja.

–Tässä kohtaa eniten herää kysymys sairaanhoitopiirin ja keskussairaalan taseesta. Kun ollaan erikoissairaanhoidon kanssa tekemisissä, niin kyse on aika suurista summista, vaikka sieltä on purettu pois tiettyjä palveluja kuten ensihoitoa. Kun osa kunnista on mukana vielä perusterveydenhuollon osalta, niin laskentakaava, miten tämä 50 prosentin raja on alitettu, on iso kysymys, Varhila sanoo.

Hallitus aikoo esittää nyt 50 prosentin rajan kiristämistä entisestään 30 prosenttiin. Lisäksi irtisanomisehtoa muutetaan niin, että sopimus voitaisiin irtisanoa korvauksetta vuoden 2020 jälkeen.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kunnat ovat olleet huolissaan Kemin keskussairaalan ja erikoissairaanhoidon toimintojen jatkumisesta kaupungissa, kun maakuntauudistuksessa erityisen vaativia operaatioita keskitettäisiin Rovaniemelle.

Mehiläisen kanssa tehtyä sopimusta on pidetty uuden Lapin maakunnan kannalta epäedullisena.

Maakunnalle on päätetty myöntää rahoitusta siten, että terveysmenot kasvaisivat ensimmäisenä vuonna prosentin ja tulevina vuosina puoli prosenttia. Varhilan mukaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ja Mehiläisen kanssa tehdyssä ratkaisussa kustannusten nousupaine on selvästi suurempi.