Kova ryöpytys alkoholilaille – Lapsiasiavaltuutettu: ”Raaka, kova ja kansanterveydellisesti poikkeuksellisen väärä linja”

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila pitää vastuuttomana hallituksen esitystä alkoholilaiksi, joka on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Kurttilan mukaan huomiota on kiinnitetty erittäin vähän ristiriitaan, joka hallituksen esityksessä on. Hän antoi keskiviikkona lausuntonsa esityksestä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

Valiokunnan on arvioitu saavan mietintönsä valmiiksi odotettua myöhemmin, ja esitys palannee suureen saliin vasta ensi vuonna. Kansanedustajat saavat tuolloin äänestää omatuntonsa mukaan kaupassa myytävien alkoholijuomien prosenttirajan korotuksesta, josta hallitus ei päässyt yksimielisyyteen. Nähtäväksi jää, meneekö 5,5 prosenttia läpi, sillä asia jakaa eduskuntaa vahvasti.

Hallitus on aikeissa lisätä alkoholin saatavuutta, tuotevalikoimaa ja alkoholipitoisuutta, huomauttaa Kurttila. Samaan aikaan hallitus on esittämässä haittojen ehkäisemiseksi, että lapsia voidaan tuomita alkoholirikkomuksesta sakkoon, jos lapsi käyttää väärää henkilötodistusta alkoholia hankkiessaan. Hallitus ehdottaa uutta kriminalisointia sellaisiin tilanteisiin, joissa henkilö käyttää toisen henkilön henkilöllisyystodistusta erehdyttääkseen alkoholijuoman myyjän ostajan iästä.

Kurttila huomauttaa, että hallitus perustelee alaikäisiin kohdistuvan rangaistussäännöksen lisäämistä vain elinkeinonharjoittajan näkökulmasta.

– Hallituksen linja on poikkeuksellisen karu lasten kannalta. Alkoholin saatavuuden, valikoiman ja vahvuuden lisäämisestä aiheutuvia haittoja yritetään hallita säätämällä alaikäisiin lapsiin kohdistuvasta rangaistuksesta. Tämä kuvastaa paljon. Suomi ei yhteiskuntana halua tukea lasten hyvää kasvua ja kehitystä, vaan on hallituksen linjan mukaisesti sälyttämässä alkoholihaitoista vastuun lapsille itselleen. Tämä on raaka, kova sekä kansanterveydellisesti ja oikeustajua ajatellen poikkeuksellisen väärä linja. Eduskunnan enemmistön on näytettävä toinen suunta, Kurttila sanoo tiedotteessaan.

Kurttila muistuttaa eduskuntaa tuoreista kouluterveyskyselyn tuloksista, jotka osoittavat kerran tai useammin viikossa alkoholia käyttävien lasten ja nuorten osuuden kääntyneen nousuun.

– Tätä kehitystä hallitus on määrätietoisin toimin nopeuttamassa. Toivoni on eduskunnan enemmistössä, jolla tiedän olevan kykyä asettua tässä maassa heikoimman ja tärkeimmän eli lapsen asemaan. En huomaa, että hallitus olisi lisäämässä päihdepalveluita tai lastensuojelun resursseja halutessaan lisätä alkoholihaittoja lapsille. Lapsista näemme huomenna, mikä eduskunnalle on ollut tärkeää tänään, lapsiasiavaltuutettu sanoo.

Alkuviikosta prosenttirajan korotusaikeita ryöpytti iso joukko muun muassa viranomaisia ja terveysalan ammattilaisia some-kampanjassa. Lue tarkemmin: 5,5%:n kauppaoluelle valtava vastaisku: Poliisi, pelastusala, lastensuojelu… – 10 000 myyntipistettä, kova hintalappu

Myös lapsiasiavaltuutetun toimiston lakimies Merike Helander suomii esitystä kovin sanoin blogissaan. Hän pitää sitä erittäin ristiriitaisena. Hän ihmettelee, että isot haittavaikutukset tuodaan esiin jo hallituksen esityksen vaikutusarvioinnissa, mutta sitä viedään silti eteenpäin. Lisäksi esityksen tavoitteeksi kuitenkin mainitaan alkoholihaittojen vähentäminen.

Helanderin mielestä esitys ei ota huomioon myöskään lapsen etua. Hän laski, kuinka monessa kansanedustajan puheenvuorossa käytettiin sanaa lapsi lähetekeskustelussa. Tulos oli 35, kun kaikkiaan puheenvuoroja oli 123. Lisäksi osa oli lain puolustuspuheenvuoroja, joissa viitattiin lasten vähentyneeseen alkoholinkäyttöön.

–Väitän, että norminpurkutalkoot-innostuksessa lapset on unohdettu. Tällainen käsitys jää, huolimatta siitä, että hallituksen esityksessä kuvataan selkeästi lapsiin kohdistuvat vakavat haitalliset välittömät ja välilliset vaikutukset, joita alkoholin käytöstä lapsille aiheutuu jo nykytilanteessakin, ja jotka uhkaavat lisääntyä, kun muutosten seurauksena kulutus todennäköisesti kasvaa. Uudistus ei vähennä haitallisia vaikutuksia, päinvastoin. Nämä vaikutusarvioinnin tulokset on vain jätetty sivuun. Eduskunnalla on toki mahdollisuus ottaa ne uudelleen tarkasteluun, mutta kovin suuria odotuksia ei itselläni ainakaan tällä hetkellä ole, Helander sanoo.

–Tästä uudistuksesta, jos se toteutuu hallituksen esityksen mukaisena, näyttää hyötyvän vain alkoholiteollisuus ja päivittäistavarakauppa. Hetkellisesti ainakin.

