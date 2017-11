Kuntaliiton pomo katsoi lukuja ja havahtui: Kunnallisvero laskee ensimmäistä kertaa 20 vuoteen

Suomessa keskimääräinen kunnallisvero on laskemassa ensimmäistä kertaa 20 vuoteen, arvioi Kuntaliiton kuntatalousyksikön vt. johtaja Henrik Rainio.

Rainio kertoo, että 219 kuntaa kaikkiaan Suomen 311 kunnasta on ilmoittanut oman tuloveroprosenttinsa ensi vuodelle. Tiedot osoittavat Rainion mukaan, että verotus on laskemassa 685 000 suomalaiselle ja nousemassa 350 000:lle. Vaikka kaikki kunnat eivät päätöksiään ole ilmoittaneet, lopputulos on nyt jo selvä, Rainio kirjoittaa blogissaan.

–Keskimääräiseksi kunnallisveroprosentiksi vuodelle 2018 on muodostumassa 19,85 prosenttia. Laskua on 0,05 prosenttiyksikköä verrattuna vuoteen 2017, Rainio kertoo.

–Kunnallisvero laskee - ensimmäisen kerran yli 20 vuoteen. Viimeksi keskimääräinen kunnallisveroprosentti laski vuonna 1997, ja esimerkiksi vuoden 1985 jälkeen veroprosentti koko maan tasolla on laskenut vain kaksi kertaa. Kyse on siis harvinaisesta herkusta, hän jatkaa.

Rainio kuitenkin huomauttaa, että tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia, sillä vaikka kunnallisveroa on nostettu, on lisätty myös verotukseen tehtäviä vähennyksiä. Jos kunnallisveroprosentti on 20, on keskimääräinen veroprosentti vähennysten jälkeen 14,5.

Kuntaliiton kuntatalousyksikön vt. johtaja löytää kolme syytä sille, miksi keskimääräinen kunnallisveroprosentti laskee. Viime vuonna kuntien toimintamenot kasvoivat vain yhden prosentin verran, kun ”nousukauden huipulla vuonna 2008 kuntien toimintamenot kasvoivat 7,9 prosenttia”.

Talouden kääntyminen kasvuun on sekin tuonut lisätuloja, vaikka kiky-sopimuksen pelättiin vuosi sitten pudottavan kunnallisveron tuottoa kaksi prosenttia.

–Kolmanneksi, yksinään Helsingin päätös veroprosentin laskemisesta vaikuttaa merkittävästi koko maan lukuihin. Tuloveroprosentti vuonna 2018 itse asiassa nousee useammassa kunnassa kuin laskee, mutta koko maan tasolla kunnallisvero on laskusuunnassa. Tämä johtuu luonnollisesti siitä, että Helsingissä asuu yli kymmenes koko maan väestöstä, kirjoittaa Rainio.

Rainio myös huomauttaa, että vaikka keskimääräinen kunnallisvero on laskemassa, kiinteistövero kasvaa. Hän pitää tätä hyvänä, sillä kiinteistöveron tuotto on vakaa ja ennustettava, eikä se ole altis verosuunnittelulle.

–Varsin yleisesti hyväksytty veropolitiikan linjaus on jo pidempään ollut siirtää verotuksen painopistettä työn verotuksesta kulutusverojen ja kiinteistöveron suuntaan.

–Toivotaan, että tulevaisuudessakin mieluummin alennetaan kunnallisveroa ja korotetaan kiinteistöveroa, kuin toisinpäin, Rainio linjaa.