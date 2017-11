”Pitää voida puhua tytöistä ja pojista” – OAJ:n Olli Luukkainen vastustaa yhteiskunnan ”ylineutralisointia”

”Ei tehdä tästä elävästä elämästä liian monimutkaista ja vaikeaa aikuisten määrittelyillä”, sanoo opetusalan ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen. Hän pitää tervetulleena lastenpsykiatri Jari Sinkkosen avausta siitä, että lapsia pitää yhä voida kutsua tytöiksi tai pojiksi.

Luukkainen jakoi Twitter-tililtään uutisen, jonka mukaan Sinkkonen ei ymmärrä, miksi lasta ei saisi sanoa tytöksi tai pojaksi. Sinkkonen herätti jo aiemmin kohua arvostelemalla haastattelussa niin sanottua sukupuolisensitiivistä kasvatusta.

Luukkaiselle, joka tuki viestissään Sinkkosen ajatuksia, muistutettiin heti, että opettajien ja varhaiskasvattajien liittopomon tulisi ”tietää paremmin”. Uudessa varhaiskasvatussuunnitelmassa linjataan sukupuolisensitiivisyydestä ja myös Opetushallitus suosittaa nykyisin puhuttelemaan lapsia mieluummin nimillä kuin käyttämällä joukkonimityksiä tytöt tai pojat.

Luukkainen korostaa, että hän ei väheksy tasa-arvoa eikä sukupuolisensitiivistä kasvatusta, vaan otti yksityishenkilönä kantaa yhteiskunnan yleiseen kehitykseen. Opetushallituksen ohjeita hän ei tarkoittanut kritisoida.

– Opetushallituksen ohjeet ovat ihan hyviä. Niissä kunnioitetaan ihmisen yksilöllisyyttä sukupuolen suhteen, se on ihan oikein, Luukkainen sanoo Uudelle Suomelle.

– Mutta silti on olemassa tyttöjä ja poikia, miehiä ja naisia. Sen sanominen ei ole kannanotto sitä vastaan, etteikö olisi ihmisiä, jotka eivät tunnista omaa sukupuoltaan tai kokevat olevansa niin sanotusti väärissä nahkoissa.

Luukkainen kertoo Uudelle Suomelle, että hän halusi kommentillaan vastustaa yhteiskunnan liiallista ”neutralisointia”.

– Ei tehdä tästä maailmasta, koulusta eikä kasvatuksesta sellaista muovista paikkaa, jossa ei asioita saa sanoa. Siihen lähinnä otin kantaa, hän sanoo.

– Tämä ei saa mennä överiksi.

Koetko, että laajemminkin joku on käskenyt, että lapsia ei enää saisi sanoa tytöiksi ja pojiksi?

– On näyttäytynyt sellaista [ilmiötä], että äärineutralisoidaan kaikki. On olemassa vain henkilöitä, ei miehiä eikä naisia, ei tyttöjä eikä poikia. Sitä vastaan otin kantaa, Luukkainen sanoo.

Luukkainen korostaa, että sukupuolisensitiivisellä ja -tietoisella kasvatuksella ”on oma roolinsa”. Tavoite päästä eroon lasten ajamisesta perinteisiin sukupuolirooleihin vaikkapa ”tyttöjen” tai ”poikien” leikkien tuputtamisella on hyvä, Luukkainen sanoo.

– Tytöt saavat leikkiä nukeilla tai autoilla ja pojat saavat leikkiä nukeilla tai autoilla, se on ihan ok, ja on olemassa lapsia, jotka eivät ole selvillä, ovatko tyttöjä vai poikia – se kaikki mahtuu tähän. Mutta silti pitää voida puhua myös tytöistä ja pojista.

Mutta yksi keino, jolla Opetushallitus tähän tavoitteeseen pyrkii, on mainittu puhutteluohje? Oletko tästä eri mieltä?

– Ei tehdä tästä niin kategorista. Nimillä puhuttelu on aina hyväksi, mutta minun mielestäni on myös olemassa tyttöjä ja poikia.

Luukkaisen mielestä sukupuolisensitiivisyys ja eri sukupuolten olemassaolon ja erojen tunnistaminen eivät ole ristiriidassa. Hän kertoo, että OAJ ei järjestönä ole nyt käynyt keskustelua sukupuolisensitiivisyydestä. Aihe herättää hänen mukaansa jäsenistössä monenlaisia mietteitä puolesta ja vastaan.

”Sukupuolisensitiivisyys ei tarkoita sukupuolten olemassaolon kieltämistä”

