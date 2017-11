”Sekä epäinhimillistä että typerää” – Pakkopalautuksista kesken työlupahaun tuli kirjallinen kysymys

Vasemmistoliiton kansanedustaja Silvia Modig on tehnyt kirjallisen kysymyksen sisäministeri Paula Risikolle (kok.) kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden käännyttämisestä kesken työlupaprosessin.

Viime aikoina julkisuuteen on noussut useita tapauksia, joissa Suomessa laillisesti työllistynyt ulkomaalainen on pakkotoimin poistettu maasta tai otettu säilöön poistamista varten, vaikka työperusteisen oleskelulupahakemuksen käsittely on ollut kesken. Käännytyspäätös on perustunut kielteiseen turvapaikkapäätökseen. Kansainvälistä suojelua ja oleskelulupaa työn perusteella haetaan erillisissä menettelyissä.

Sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg kertoi jo syyskuussa Uudelle Suomelle, että kehittämisen paikka on tunnistettu ja toimenpiteitä jo työn alla. Nerg vastasi kysymykseen koskien Kyyjärven tapausta, jossa afganistanilaista perhettä oltiin käännyttämässä, vaikka isä oli hakenut työperäistä oleskelulupaa ja näköpiirissä oli vakituinen työpaikka. Palautus jäädytettiin, koska äiti vauvoineen piiloutui.

Lue tarkemmin: Kyyjärven pakkopalautus nosti esiin ristiriidan – Päivi Nerg: ”Toimenpiteitä jo työn alla”

Modig perää nyt toimia sen varmistamiseksi, että eri oleskelulupatyyppejä koskeva tieto kulkisi viranomaisten välillä, eikä pakkopalautuksia ryhdyttäisi panemaan täytäntöön kesken työlupaprosessin.

– Työllä itsensä elättävän, yhteiskuntaan kiinnittyneen ja hyvin todennäköisesti työntekijän oleskeluluvan saavan ihmisen noutaminen työpaikalta, sulkeminen säilöönottokeskukseen ja viime kädessä lennättäminen voimakeinoja käyttäen sota-alueelle on sekä epäinhimillistä että typerää, Modig sanoo tiedotteessa.

Oleskelulupahakemusten käsittelyn aikana on oikeus oleskella Suomessa, ja turvapaikanhakijalla on oikeus myös työskentelyyn. Sekä sisäministeri Risikko että sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg ovat kannustaneet työllistyneitä turvapaikanhakijoita hakemaan työperusteista oleskelulupaa.

– Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa kestävyysvajeeseen vastaamiseksi ja huoltosuhteen parantamiseksi. Tilanteessa, jossa historiallisen moni ihminen on jättänyt kotimaansa etsiäkseen parempaa elämää, työperäisen maahanmuuton mahdollistaminen on paitsi taloudellisesti järkevää, myös humaania, Modig sanoo.

– Ongelmaa taitaa olla paitsi tulkintakäytännöissä, myös maahanmuuttoviranomaisen ja käännytyksistä vastaavan poliisin välisessä tiedonkulussa. Ehkä tässä olisi sopiva paikka jäykän byrokratian järkeistämiseen.

Kirjallisessa kysymyksessään Modig viittaa Kyyjärven tapauksen lisäksi afgaaniräätälin ja nuoren Zaki Hussainin tapaukseen. Hussain palautettiin Afganistaniin yöllä vain tunteja ennen hallinto-oikeuden maastapoistamisen täytäntöönpanokieltoa.

Oppositiosta etenkin vihreät ja vasemmistoliitto ovat aiemmin vastustaneet pakkopalautuksia näkyvästi. Palautuksia on syksyn aikana tehostettu.

