Tutkija: Suursotaharjoitus jatkaa hiljaista mullistusta – ”Liittoutumaton Suomi” alkaa olla historiaa

Suomen turvallisuuspolitiikka on muuttunut muutaman viimeisen vuoden aikana niin perusteellisesti, että viittaukset sotilaalliseen liittoutumattomuuteen ovat lähes kadonneet presidentti Sauli Niinistön puheistakin. Näin pohtii Ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija Matti Pesu torstaina julkaistussa artikkelissaan.

Suomen puolustuspolitiikan keskeinen lauseke on virallisesti yhä ”sotilasliittoon kuulumaton maa”. Liittoutumattomuus on kuitenkin Pesun mukaan menettämässä merkitystään.

– Mikä liittoutumattomuus? hän kysyykin jo tutkimuspaperinsa otsikossa.

Pesu epäilee, ettei linjanmuutoksen suuruutta ole välttämättä ymmärretty edes Suomessa eikä varsinkaan kansainvälisesti. Hänen mukaansa puolustusyhteistyöstä – sekä EU:ssa että kahdenvälisesti Ruotsin ja Yhdysvaltojen kanssa – on tullut Suomen ulkopolitiikan tärkein painopiste.

– Uusia aloitteita käynnistetään ja yhä kattavampi yhteistyö sitoo Suomen läntiseen turvallisuusjärjestelmään. Samalla Suomen sotilaallisen liittoutumattomuuden hiipuminen on kiihtynyt, Pesu kirjoittaa.

Erityisen mullistavaa on hänen mukaansa Suomen lisääntynyt yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa. Suomi on lähentynyt Yhdysvaltoja niin poliittisesti kuin sotilaallisestikin, Pesu kirjoittaa, ja lähettää puolustuspolitiikan osalta vahvaa signaalia maailmalle yhteisharjoituksilla sotilaallisen suurvallan kanssa. USA:lla ja Suomella on Pesun mukaan Itämerellä yhteinen intressi vahvistaa sekä Suomen että Nato-linjan puolustuskykyä.

Pesu ei usko Suomen liittyvän sotilasliitto Natoon lähiaikoina. Silti Suomi on aiempaa lähempänä Natoa, sillä Nato-yhteistyön painopiste on kääntynyt kriisinhallinnasta puolustusjärjestelmien yhteensopivuuden lisäämiseen käytännön tasolla.

Ruotsin kansainvälisessä Aurora-harjoituksessa harjoiteltiin juuri niin sanotun isäntämaasopimuksen mukaisen sotilaallisen avun vastaanottamista. Pesun mukaan tämä on edessä myös Suomessa suursotaharjoituksessa, johon puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) ehti jo Yhdysvallatkin kutsua.

– Tällaisen harjoituksen järjestäminen olisi nykyisen yhteistyötä korostavan politiikan looginen jatkumo, Pesu tukee ajatusta harjoituksista.

– Tällä kertaa harjoitellaan Suomen kykyä vastaanottaa sotilaallista apua kumppaneiltaan.

Hänen mukaansa tällainen kyky on oleellinen, sillä nopeasti kehittyvän konfliktin syttyessä Suomi ”hakisi liittoumia ad hoc -pohjalta”. Tätä ajatusta on nostanut presidentinvaalikampanjassaan esiin istuva presidentti Sauli Niinistö viitaten liittoumiin, joita konfliktitilanteissa ikään kuin lennosta voi syntyä.

Suomi korostaa nykyisin vahvasti myös Euroopan unionin puolustusyhteistyötä ja Lissabonin sopimuksen avunantovelvoitetta. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola pohti aiemmin Uuden Suomen haastattelussa, että Suomi on jättämässä liittoutumattomuuspolitiikan taakseen ennen kaikkea EU-yhteistyön vuoksi.

– Itse näkisin, että sotilaallinen liittoutumattomuus on jäämässä vähitellen taakse, eikä se tapahdu Nato-jäsenyyden kautta. Se tapahtuu EU:n puolustusyhteistyön syventyessä, Aaltola sanoi.

