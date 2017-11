Työllistämiseen mallia vuokratyöfirmoilta? Etla: Näin kokeilu onnistui

Niin kutsuttu työpankkimalli on selvästi edistänyt pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Erityisesti työpankit onnistuivat parantamaan työttömien nuorten paluuta työelämään, selviää Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan julkistamasta tutkimusraportista.

Työpankit ovat yrityksiä, joiden liiketoimintaa on työttömien työllistäminen alihankintana tai omaan tuotantoonsa. Lisäksi se on voinut sekä vuokrata työtä että työllistää työntekijöitä suoraan asiakasyrityksiin. Mikäli työpankin työntekijä on onnistuttu siirtämään toiselle työnantajalle, työllistämisestä on maksettu työpankille niin sanottu työllistämisbonus. Mallia suunniteltiin sosiaaliturvan uudistamista pohtinessa Sata-komiteassa.

Etlan tutkimusraportin mukaan monilla työpankin asiakkaaksi siirtyneillä työttömillä olisi ollut olennaisesti huonommat mahdollisuudet työllistyä – ja myös pysyä työllisenä – jos he eivät olisi turvautuneet työpankkiin. Työpankkien kautta avoimille työmarkkinoille työllistymisen yhteydessä voitiin hyödyntää tehokkaasti palkkatukea, jolloin se raportin mukaan ohjautui eniten tarvitseville.

–Nämä tulokset eittämättä osoittavat, että työpankkien harjoittamaan työllistämistoimintaan liittyy piirteitä, jotka auttavat monia eri syistä heikossa työmarkkina-asemassa olevia takaisin työelämään, raportti arvioi.

Raportin tekijät myöntävät, että tulokset osoittavat myös sen, että työpankin välityksellä avoimille työmarkkinoille työllistyneistä monen työura jää varsin lyhyeksi. Niistä henkilöistä, joista työpankki sai bonuksen vuosina 2011 ja 2012 työttömänä oli kahden vuoden jälkeen yli puolet.

–Kun henkilö palaa uudelleen työttömäksi, on tavallaan menetetty varsin suuri satsaus, johon on panostanut niin työpankki, koko yhteiskunta kuin myös henkilö itse. Tästä huolimatta pitää muistaa, että pitkittyvää tai toistuvaa työttömyyttä kokeneet henkilöt ovat kuitenkin työpankin kautta työllistyneet, edes lyhyeksi ajaksi, toteaa Etlan tutkimusjohtaja Rita Asplund.

Työpankkikokeilua johtanut Aarne Kuusi koulutusyhtymä Omniasta taas arvioi, että työpankkimallia olisi mahdollista vielä tehostaa.

–Kun ongelmana oli vaikeimmin työllistettävien työssä pysyminen ja työsuhteen keston jääminen keskimääräistä 1,5 vuotta lyhyemmäksi, ehdotettiin lääkkeeksi työllistämisbonuksen porrastamista työsuhteen keston perusteella. Työpankkikokeilun parinkymmenen yrityksen kokemuksia tulisikin hyödyntää jatkossa ja luoda entistä tehokkaampi valtion hankintasopimukseen perustuva tulospohjainen työpankkimalli, Kuusi arvioi.