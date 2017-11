Jussi Halla-aholta vaatimus omille: Riitely loikkareiden kanssa lopetettava – muille herkkua, meille haittaa

Perussuomalaisten puheenjohtaja, europarlamentaarikko Jussi Halla-aho katsoo, että puolueen edustajien tulisi lopettaa julkinen riitely puolueesta loikanneiden sinisten kanssa.

–Sanailu sinisten kanssa on syytä lopettaa, vaikka itse kullakin on ymmärrettävästi kiusaus siihen osallistua. Etenkin kun toimittajat meitä siitä jatkuvasti tenttaavat, Halla-aho sanoo perussuomalaisten puoluetoimistolla järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

–Sinisille meitä vastaan hyökkäily on ainoa keino saada julkisuutta, muille puolueille tämä riitely on herkkua, mutta meille siitä on pelkkää haittaa.

Perussuomalaisten gallupkannatus laski Ylen marraskuisessa mittauksessa kolme prosenttiyksikköä 6,9 prosenttiin. Halla-aho korostaa, että yksittäistä mittausta tärkeämpää on seurata pidemmän aikavälin trendejä.

Hän kuitenkin pohtii, että syynä galluppudotukseen voi olla otoksesta johtuva mittausvirhe tai toisaalta kyse voi olla aidostakin pudotuksesta.

–Jos pudotus kuitenkin on aito, on mietittävä syitä. Yksi tärkeä seikka tuoreessa kyselyssä on se, että 40 prosenttia ei ilmoita, mitä puoluetta he kannattaisivat vaaleissa. Niistä jotka äänestivät perussuomalaisia vuoden 2015 eduskuntavaaleissa yli puolet on niin sanotusti katsomossa.

–Tulkinnan täytyy olla, että vanhat äänestäjämme kaipaavat edelleen vaihtoehtoa konsensuspuolueille, mutta eivät ole varmoja, olemmeko me se vaihtoehto.

Perussuomalaisten puheenjohtaja pohtii myös, että gallupnotkahdus voi johtua puolueen julkisuuskuvasta

–Vallitseva tarina on, että perussuomalaisista on tullut yhden asian liike, äärioikeistolainen puolue, joka joko ei tee mitään tai sitten puhuu ainoastaan maahanmuutosta tai riitelee loikkareiden kanssa julkisuudessa, Halla-aho pahoittelee.

–On selvää, että gallupeilla on merkitystä. Ne kertovat jostakin ja vaikuttavat ihmisten mielialoihin ja toimintaan. Notkahdukset aiheuttavat helposti paniikkireaktioita.

