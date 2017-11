Tässä paras video Lapin tulipallosta toistaiseksi: ”Iho aivan kananlihalla”

Pohjois-Suomen taivaan torstaina valaisseesta tulipallosta on tallentunut useita videoita muun muassa ihmisten revontulikameroille. Niistä kenties vaikuttavin on utsjokilaisen revontulimatkoja järjestävän Aurora Service Toursin video, jota Tähdet ja avaruus -lehti ja tähtitieteellinen yhdistys Ursa hehkuttavat toistaiseksi parhaaksi tallenteeksi. Video on kuvattu Inarin Kaamasessa.

Aurora Services Toursin video on nähtävissä jutun yläosassa sekä alla Facebook-päivityksineen. Taivaan valaistuminen tapahtuu noin 20 sekunnin kohdalla ja tulipallo näkyy noin 28 sekunnin kohdalla. Juttu jatkuu Facebook-upotuksen jälkeen.

Yrittäjä Tony Bateman kertoo istuneensa mökissään, kun ulkoa kuului valtava pamaus ja mökki tärisi rajusti. Ulkoa ei kuitenkaan löytynyt mitään selitystä ilmiölle.

– 30 minuuttia myöhemmin partnerini Piritta otti yhteyttä kysyen, olemme ok, koska meteoriitti on juuri iskenyt lähelle Inaria. Selkäkarvani nousivat samantien pystyyn.

Koska yritys lähettää verkkoon jatkuvaa revontulivideota, ilmiö tallentui myös nauhalle huikeaksi valoisan taivaan hetkeksi.

– Kelasin videota taaksepäin ja siinä, siinä se oli. Tässä vaiheessa ihoni meni aivan kananlihalle.

Ursan mukaan Pohjois-Suomen taivaalla lensi torstaina kello 18.40 täysikuuta kirkkaampi tulipallo. Putoajasta selvisi alustavan mallinnuksen mukaan vähintään kymmeniä kiloja meteoriitteja maanpinnalle, Ursa kertoo.

– Lentoradan ja putomisalueen mallinnus etenee lähipäivinä saadun kuva-aineiston ja havaintojen perusteella. Suomen alueella näin valovoimaisia meteoreja on kuvattavissa korkeintaan kerran 10 vuodessa, yhdistys jatkaa.

