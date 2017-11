Nyt se on totta: Länsimetro aloitti - ”Kaikki sujui, lipun osto onnistui, porukat iloisella päällä”

Länsimetro aloitti liikennöinnin Espoon Matinkylästä Helsinkiin varhain lauantaiaamuna.

Metron uudella osuudella Matinkylästä Helsingin Ruoholahteen on kahdeksan uutta asemaa: Lauttasaari, Koivusaari, Keilaniemi, Aalto-yliopisto, Tapiola, Urheilupuisto, Niittykumpu ja Matinkylä. Länsimetroa liikennöidään kahdella linjalla: Matinkylä–Vuosaari ja Tapiola–Mellunmäki.

–Matinkylä-Olarin palvelut parantuneet jo huikeasti metron myötä. Tänään aukeaa 12 liikettä lisää. Verkostomaisuus ja raiteet ovat Espoon vahvuuksia, Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä (kok.) kommentoi ensimmäisen metromatkansa jälkeen lauantaiaamuna Twitterissä.

Länsimetron aloitusta hehkutti myös muun muassa liikemies Jari Sarasvuo.

–Kiitos reissusta! Kaikki sujui, lipun osto onnistui, porukat iloisella päällä. Vaikka osa liikkeellä jo eilen aamulla avatuilla silmillä, kukaan ei ollut häiriöksi. Juhlivat asiaankuuluvan äänekkäästi merkkipäivää. Henkilökunta ammattilaisia, palvelualtista.

Myös Länsimetron jatko-osan rakentaminen on jo aloitettu. HSL:n mukaan metroradan on määrä ensi vuosikymmenellä jatkua Matinkylästä seitsemän kilometrin ja viiden uuden aseman verran edelleen Kivenlahteen. Länsimetron toisen vaiheen rakentaminen on jo käynnistynyt louhintatöillä. Toisen vaiheen yhteydessä rakennetaan myös uusi maanalainen metrovarikko Sammalvuoreen.