”Vihreiden kannatuksessa on ilmaa kuin kasvissyöjän mahassa” - Yle: Puoluebarometrissa kolmen suuren paluu

Politiikan tutkijoiden mukaan puolueiden kannatukset ovat tällä hetkellä erilaisilla pohjilla. Kokoomus pitää vakaasti kiinni asemastaan suurimpana puolueena. Vihreiden kannatuksessa saattaa tutkijoiden mukaan olla ilmaa.

–Toiset puolueet ovat hyvin tukevalla kivijalalla kun taas esimerkiksi vihreiden kannatuksessa on ilmaa kuin kasvissyöjän mahassa liian tukevan linssiaterian jälkeen. Niin kuin tiedetään, se ilma tuppaa purkautumaan sieltä. Vihreillä on todella pidättelemistä vaaleihin asti, jos aikovat pitää kannatuksen, Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen kommentoi Ylen Politiikkaradiossa.

Politiikkaradiossa käsiteltiin perjantaina tuoreinta puoluebarometria. Vihreiden ydinkannatus on barometrissa 12 prosenttia, eli yhtä suuri kuin kokoomuksella.

Tutkijat kiinnittävät huomiota lisäksi siihen, että barometrin mukaan vihreillä on kaikkein suurin potentiaali: 37 prosenttia pitää vihreiden äänestämistä erittäin tai melko houkuttelevana.

–Siellä on paljon sellaista tilaa, jonka vihreät voisi ottaa haltuun. Touko Aallon rooli korostuu tässä. Vihreillä on ollut hyvin ärhäkkä puheenjohtaja, se on varmasti vaikuttanut kannatukseen, poltiikan tutkija Johanna Vuorelma Helsingin yliopistosta sanoo.

Vuorelman mukaan syksyn puoluebarometrissa on nähtävissä ”kolmen suuren” eli kokoomuksen, keskustan ja SDP:n paluu.

Juho Rahkonen puolestaan sanoo, että ”ihmeitä pitää tapahtua”, jos kokoomus ei voita 2019 eduskuntavaaleja.

Johanna Vuorelma nostaa esiin perussuomalaisten tilanteen, jota hän pitää erittäin poikkeuksellisena.

–Onhan se aivan poikkeuksellista ja todella hurjaa ajatella, että vaaleissa perussuomalaiset sai melkein 18 prosenttia ja nyt puolue on hajonnut ja kannatus on alle 7 prosenttia. Miten tällaista voi tapahtua Suomessa?

Eduskuntapuolueet tilaavat riippumattomalta tutkimuslaitokselta puoluebarometrin kahdesti vuodessa. Barometrin tulokset eivät ole julkisia, mutta esimerkiksi Lännen Media uutisoi tuloksista viime viikolla.