Kaksi kovaa ryöpytystä hallitukselle: "Mistä Sipilä oikein puhuu?"

Oppositiopuolue SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ja kansanedustaja Krista Kiuru ovat suomineet Juha Sipilän (kesk.) hallituksen politiikkaan kovin sanoin lauantaina.

Rinne sanoi SDP:n puoluevaltuustossa, että Sipilän hallitus on luopunut sote-uudistuksen alkuperäisistä tavoitteista ja vaarantaa erikoistason palvelut.

–Hallituksen malli ei toteuta niitä tavoitteita, joita uudistukselle on asetettu, vaan vaarantaa hyväksi tunnustetun erikoistason palvelut. Siksi tälle mallille sekä kokoomuksen ja keskustan lehmänkaupalle on sanottava ei, Rinne totesi.

–Hallituksen sote-malli on osa kokoomuksen tavoitetta ajaa alas hyvinvointivaltiota. Se johtaa siihen, että palvelut eivät enää kuuluisi kaikille ja kustannukset kasvavat. Tämä on täysin vastoin sote-uudistuksen alkuperäisiä tavoitteita ja siksi hallituksen on luovuttava markkinamallistaan, hän jatkoi.

Rinteen mukaan sote-uudistuksella pitää parantaa erityisesti perustason palveluiden saatavuutta koko maassa.

–Lisäksi uudistuksella pitää kaventaa terveyseroja ihmisten ja alueiden välillä, turvata hoitoketjut ja palveluiden integraatio, parantaa sosiaalipalveluita ja ikäihmisten palveluita sekä turvata rahoitus. Näistä alkuperäisistä tavoitteista SDP haluaa edelleen pitää kiinni, vaikka Sipilän hallitus ne onkin hylännyt.

Rinteen mukaan SDP:lle sote-uudistuksen keskiössä ovat ihminen ja ihmisen palvelut eikä "maakuntien valtahanke tai kimalaisten bisnesmahdollisuudet ihmisten verorahoilla".

Hän linjasi, että palvelut pitää toteuttaa niin, että julkinen sektori järjestää ja on päätuottaja, yksityinen ja kolmas sektori täydentää.

– Palveluiden on oltava saatavilla riippumatta varallisuudesta ja tuloista koko maassa. Palvelut pitää toteuttaa kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti, jotta niihin kohdistuva verotus on maksajien hyväksyttävissä.

Aikaisemmin lauantaina SDP:n kansanedustaja ja valtiovarainvastaava Krista Kiuru ihmetteli pääministeri Juha Sipilän ja valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) erilaisia arvioita Suomen taloudesta.

Kiurun mukaan pääministeri totesi keskiviikkona eduskunnassa, että että hallituksen nykyisillä toimilla ”julkinen talous tulee nyt kuntoon”. Sen sijaan Petteri Orpo myönsi Kiurun mukaan samassa keskustelussa, että ”on ihan totta, että rakenteellinen alijäämä heikkenee jonkun verran”.

–Ihmettelen, miten hallituksen nokkamiehillä voi olla näin erilainen kuva talouden suunnasta ja hallituksen toimista. Kumpaa hallitus nyt oikein uskoo, Orpon vai Sipilän kuvaa todellisuudesta ja mistä Sipilä oikein puhuu? Se meidän muidenkin olisi ihan hyvä tietää, Kiuru kommentoi.

Kiuru huomauttaa, että vuosina 2015 – 2016 Suomen rakenteellinen alijäämä supistui -0,4 prosenttiin BKT:sta, mutta tuoreimman valtiovarainministeriön ennusteen mukaan rakenteellinen alijäämä kasvaa jälleen tästä vuodesta alkaen.

–VM:n omat virkamiehet toteavat, että rakenteellinen alijäämä voi vuonna 2019 olla jo -1,4 prosenttia BKT:stä. Heikennystä tapahtuu siis reilu 2 miljardia. Orpolla ja Sipilällä tuntuu olevan tällä hetkellä hyvin erilainen kuva taloudesta. Se on erityisen pelottavaa, kun puhutaan talouden isosta kuvasta. Suomella menee tällä hetkellä suhdanneluontoisesti hyvin, kun kasvua jälleen on. Mutta samaan aikaan rakenteellinen alijäämä kasvaa ja on todella erikoista, ettei pääministeri näytä tunnistavan tätä tilannetta, Kiuru sanoo.