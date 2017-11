Li Andersson 1,1 mrd. €:n kohusopimuksesta: "Kokoomus pelaa peliä, jonka se arvioi voittavansa joka tapauksessa"

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson vaatii pääministeri Juha Sipilää (kesk.) viheltämään "kokoomuslobbareiden" pelin poikki. Andersson viittaa tällä viikolla julkistettuun sopimukseen, jossa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri ja terveyspalveluyritys Mehiläinen sopivat Länsi-Pohjan keskussairaalan toimintojen ulkoistamisesta.

Länsi-Pohjan keskussairaala siirtyy sopimuksella Mehiläisen hoidettavaksi. Sopimuksen arvo on 1,1 miljardia euroa ja kesto 15 vuotta.

–Suomen pääministeri Juha Sipilä on vasta tämän ulkoistamispäätöksen jälkeen herännyt siihen uhkaan, että yksityiset monopolit ottavat sote-kentän haltuun. Vaikka asiaa miettisi miltä kantilta tahansa, on täysin käsittämätöntä, että Sipilä yrittää pestä kätensä tilanteesta, jonka hän on itse luonut, Andersson kommentoi vasemmistoliiton puoluevaltuustossa pitämässään puheessa.

Anderssonin mukaan sote-uudistus on kuluvan vaalikauden tärkein kysymys. Hän sanoo, että hallituksen ajama sote-malli pilkkoo ja rikkoo jo toimivia ja kansainvälisissä vertailuissa kustannustehokkaiksi ja laadukkaiksi todettuja terveydenhuoltojärjestelmiä.

Andersson kysyy puheessaan, miksi hallitus sitten taas kerran tuo esityksen, joka jo ennen lausuntokierrosta on saanut murskakritiikkiä. Vastaus on hänen mukaansa yksinkertainen.

–Kokoomus pelaa peliä, jonka se arvioi voittavansa joka tapauksessa. Mikäli tämä vastuuton sote-esitys murskaavasta kritiikistä huolimatta menee läpi, voittaa kokoomus ja sen terveys- vai pitäisikö sanoa sairausbisneksen palkkalistoilla olevat kaverit. Mikäli sote-esitys kaatuu, kaatuu myös maakuntauudistus ja maakuntahallinto. Maakuntahallintoon vihamielisesti suhtautuva kokoomus voittaa silloinkin.

Andersson sanoo, että vasemmistoliitto vaatii oikeudenmukaista sotea. Se tarkoittaa hänen mukaansa sitä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä maakuntauudistuksen järjestämislait korjataan parlamentaarisella yhteistyöllä ja hallituksen ehdotus valinnanvapauslaiksi hylätään.

–Me haluamme, että julkisella sektorilla on päärooli ja ohjaava asema sosiaali- ja terveydenhuollossa. Järjestöt, osuuskunnat, säätiöt ja yritykset voivat täydentää näitä palveluita. Rahoituksen tulee tulla pääosin progressiivisen tulo- ja omaisuusverotuksen kautta, ja myös maakunnilla tulee olla oma verotusoikeus niiden itsenäisen päätösvallan mahdollistamiseksi. Lisäksi on kohtuullistettava asiakasmaksuja merkittävästi.

Sote-uudistusta arvosteli lauantaina myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin toimitusjohtaja Aki Lindén, jonka mukaan Länsi-Pohjan keskussairaalan ulkoistus on vain yksi esimerkki.

