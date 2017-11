Ylilääkäri kuittaa valtiosihteerille: "Vanhusten näkeminen pelkkänä kulueränä ei tee oikeutta veronsa tunnollisesti maksaneille"

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallintoylilääkäri, terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen linjaa, että sote-kulujen kasvun pitäisi seurata kansantalouden kasvua, jotta sote-uudistuksella voitaisiin vaikuttaa kestävyysvajeeseen.

–Muutoin sairaanhoidon ja sosiaalihuollon kuluja joudutaan rahoittamaan syömävelalla ja lasku jää tulevien sukupolvien maksettavaksi, Lehtonen toteaa Puheenvuoron blogissaan.

Lehtonen vastaa blogissaan valtiovarainministeriön valtiosihteeri Martti Hetemäelle, joka linjasi omassa blogissaan maanantaina, että sote- ja maakuntauudistuksen on määrä hidastaa sote-menojen kasvua siten, että menot ovat vuonna 2029 kolme miljardia euroa matalammat kuin ilman uudistusta. Hetemäen mukaan sote-menojen säästö on osa hallituksen 10 miljardin euron kestävyysvajeen poisto-ohjelmaa.

–Sote-menot kasvavat nopeasti, kun 75 vuotta täyttäneen paljon palveluja tarvitsevan väestön määrä on kasvamassa 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä nykyisestä noin puolesta miljoonasta. Tämä ja sote-menojen jyrkkä nousu yli 75-vuotiailla ovat lisäämässä huomattavasti sote-menoja jo lähivuosina, Hetemäki kirjoitti.

Lasse Lehtonen huomauttaa, että mitä paremmin terveydenhuolto onnistuu tehtävässään elinikäennusteen pidentämisessä, sitä huonommin Suomella Hetemäen ajatusmallin mukaan menee.

–On toki totta, että kuollut potilas tulee usein paljon halvemmaksi, kuin hengissä oleva hoitoa tarvitseva, mutta vanhusten näkeminen pelkkänä kulueränä ei tee oikeutta veronsa tunnollisesti maksaneille seniorikansalaisille. Kaiken lisäksi tilastot osoittavat, että merkittävät hoito- ja hoivakulut painottuvat vasta viimeiseen elinvuoteen. Tosiasiassa väestön eliniän pidentymien ei siis suoraan lisää hoivan ja hoidon kuluja, vaan siirtää niitä eteenpäin. Esimerkiksi Tanskassa 75 prosenttia yli 75-vuotiaista on nettoveronmaksajia eli maksavat valtiolle veroja enemmän kuin aiheuttavat kuluja.

Martti Hetemäki toteaa blogissaan myös, että sote-palvelujen tuottavuuden noustava keskimäärin 1,5 prosenttia vuodessa 10 vuoden ajan, eli yhteensä 16 prosenttia, jotta sotelle asetettuihin tavoitteisiin päästäisiin vuonna 2019.

–2000-luvun heikon kehityksen perusteella sote-palvelujen tuottavuudessa on paljon parannettavaa. Tilastokeskuksen kokonaistuottavuuden mittarilla sosiaalipalvelujen tuottavuus on laskenut 2000-luvulla yli 10 prosenttia ja terveyspalvelujen noin 20 prosenttia. Tuottavuus on kehittynyt heikosti sekä yksityisen että julkisen sektorin sote-palveluissa. Heikon tuottavuuskehityksen kolikon toinen puoli on, että tuottavuuden parannusvaraa on paljon, hän kommentoi.

Lasse Lehtosen mukaan valtiosihteeri jättää mainitsematta, että Suomen terveydenhuollon tuottavuus on kuitenkin parempi kuin kilpailijamaissa, ja että työvoimavaltaisten julkisen sektorin alojen tuottavuuden arvioimista vaikeuttaa tuotosten rahamääräinen arvottaminen.

–Esimerkiksi syöpähoidon paremmat tulokset näkyvät joissain mittareissa tuottavuuden alenemisena, koska kuolevassa potilaassa on vähemmän hoitamista kuin potilaassa, joka hoidetaan terveeksi. Siirtyminen moderniin päiväkirurgiaan näkyy sekin tuottavuuden laskuna, koska potilas pääsee kotiin jo samana päivänä ja kustannukset hoitopäivää kohden ovat tällöin korkeammat kuin sellaisessa leikkauksessa, josta potilas toipui sairaalasängyssä pari viikkoa, hän sanoo.

Hetemäki varoitti blogissaan myös, että jos työllisyysaste jäisi nykytasolle, ei kolmen miljardin euron sote-menojen säästö riittäisi turvaamaan tulevia palveluja.

–Kun verotuksen nosto todennäköisesti heikentäisi työllisyyttä, ei palvelujen rahoittamista voisi laskea sen varaan. Tällöin nykytasoiset palvelut voitaisiin turvata lähinnä eläkkeistä ja muista etuuksista säästämällä, valtiosihteeri sanoo.

Lehtosen mukaan Juha Sipilän (kesk.) hallituksen ja valtiovarainministeriön toiveet sosiaali- ja terveydenhuollon tuottavuuden paranemisesta sote-uudistuksessa perustuvat lähes kokonaan IT-ratkaisujen mahdollisesti tuomiin tuottavuushyötyihin.

–Tuottavuuden ja tietotekniikan suhde on kuitenkin ongelmallinen. Kansantalouden tutkijat tuntevat hyvin ns. tuottavuusparadoksin, jolla tarkoitetaan sitä, että missään maailmassa tuottavuus ei ole kasvanut samassa tahdissa informaatioteknologian kehityksen kanssa. Monet sote-uudistuksen tuottavuuden paranemista koskevat odotukset ovatkin melko lailla uskon ja toivon varassa, hän huomauttaa.

Lehtonen on aikaisemmin arvioinut, että soten valinnanvapausmalli voisi tuottaa jopa kolmen miljardin euron lisärahoitustarpeen.

