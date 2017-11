Raju ennuste sotesta: "Tulee kaatumaan omaan mahdottomuuteensa"

Owal Groupin toimitusjohtaja, Turun yliopiston dosentti Mikko Wennberg ennustaa sote-uudistuksen kaatuvan ensi vuonna. Hän uskoo, että sen jälkeen Suomessa palataan malliin, joka pohjautuu nykyisen rakenteen kehittämiseen.

–Koska nykyiseltä esitykseltä puuttuu elinkelpoisuuden edellytykset, se tulee lopulta kaatumaan omaan mahdottomuuteensa, Wennberg arvioi Puheenvuoron blogissaan.

–Käytännössä tämä tarkoittaa viiteen erva-alueeseen pohjautuvan mallin kehittämistä eli nykyisen rakenteen kehittämistä sote-uudistuksen tavoitteita paremmin tukevaksi. Valinnanvapautta viedään eteenpäin alueellisten kokeilujen ja pilottien kautta. Tavoitteisiin edetään pienemmin mutta varmemmin askelin, hän jatkaa.

Wennberg sanoo, että kaikkein huonoin tapa yrittää viedä muutosta läpi on perustaa kokonaan uusi organisaatioyksikkö tai hallinnontaso, jolle vastuu muutoksen toteutuksesta siirretään.

–Juuri näin sote-uudistuksessa nyt ollaan tekemässä. Mitä isommasta muutoksesta on kyse, sitä mahdottomampi tällainen lähestymistapa on. Yleensä jo muutosvastarinta itsessään tuhoaa tällaiset yritykset. Merkittävät hallinnon uudistukset voivat edetä vain paikallisesti kehitetyin ja vapaaehtoisin ratkaisuin lähtien liikkeelle olemassa olevasta rakenteesta ja sen kehittämisestä.

Wennberg ei pidä tällä hetkellä käsittelyssä olevan sote-uudistuksen mahdollista kaatumista "minkäänlaisena katastrofina". Hänen mielestään sote on keskittynyt kahteen asiaan, joilla kummallakaan ei ole tekemistä itse uudistuksen alkuperäisten tavoitteiden kanssa: maakuntahallintoon ja valinnanvapauteen.

–Molempia asioita on viety eteenpäin sote-uudistuksen varjolla ja eteenpäin vievänä voimana on ollut hallituspuolueiden asiasta tekemä lehmänkauppa.

Keskustelussa sote-uudistuksesta on Wennbergin mukaan täysin unohtunut, mitä ongelmaa oikeastaan oltiin ratkaisemassa, ja miksi uudistukseen ylipäätään lähdettiin.

–Taustalla oli aito ja järkevä huoli palvelujärjestelmän tulevaisuudesta. Nykyisin 5,5 miljoonan suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmästä vastaa yli 300 kuntaa, 20 sairaanhoitopiiriä ja suuri joukko kuntayhtymiä. Järjestelmän pirstaleisuus ja moniportaisuus tekee siitä kalliin, tehottoman ja eriarvoisen kansalaisten näkökulmasta. Lisäksi järjestelmän ylläpito käy yhä hankalammaksi pienenevissä ja ikääntyvissä kunnissa. Sote-uudistuksen alkuperäisenä tavoitteena oli tähän haasteeseen vastaaminen, hän muistuttaa.

Sote-uudistusta edeltävissä kuntarakenteen uudistuspyrkimyksissä oli Wennbergin mukaan sama lähtökohta ja perustavoite: luoda sellainen palvelu- ja kuntarakenne, joka mahdollistaa palveluiden laadukkaan ja tehokkaan tuotannon ikääntyvässä ja alueellisesti keskittyvässä Suomessa.

–Sote-uudistuksen paradoksi on siinä, että se ei edellytä sen enempää maakuntahallintoa kuin uutta vallinnanvapauslakiakaan. Sote-uudistuksen tavoitteita voidaan merkittävässä määrin toteuttaa jo nykyisen nykyisen lainsäädännön puitteissa ja kehitys voi edetä normaalia evolutiivista tietä, jossa rahoitusjärjestelmää ja lainsäädäntöä pala palalta kehitetään, hän toteaa.

Wennberg korostaa, että hallinnon kehittäminen ei tapahdu käytännössä koskaan siten, että keskushallinnossa kehitetään uusi toimintamalli, joka sitten lainsäädännöllä pannaan voimaan.

–Keskusjohtoisella uudistuksella saadaan kyllä uusia logoja, raportoinnin ja hallinnon rakenteita, mutta toiminnallinen muutos syntyy – jos on syntyäkseen – siellä missä byrokraatti kohtaa asiakkaan.

Hän huomauttaa, että samaan aikaan sote-uudistuksen tavoitteita on viety eteenpäin olemassa olevan rakenteen sisällä ja sen kehittämisellä.

–Meille on syntynyt edelläkävijöitä, jotka ovat kehittäneet malleja, joista on saatu erinomaisia kokemuksia ja joita muut ovat halukkaita ottamaan käyttöön. Yhtenä hyvänä esimerkkinä on Etelä-Karjalan Eksote-malli, joka käytännössä toteuttaa juuri sote-uudistuksen tavoitteita ja saadut tulokset ovat olleet erinomaisia. Onkin yllättävää, että hallitus, joka on vannonut kokeilujen ja pienten pilottien voimaan, haluaakin viedä suurinta uudistustaan täysin vastakkaisella mallilla.

Myös kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta (sd.) huomautti blogissaan viikonloppuna, että sote-uudistuksen alkuperäisistä tavoitteista on luovuttu.

–Terveyserojen haluttiin kaventaa, hoitoonpääsyä erityisesti perusterveydenhuoltoon haluttiin helpottaa ja kustannusten kasvua haluttiin hillitä. Kun nyt katsomme, mihin asiantuntijat arvioivat maan hallituksen valitseman mallin johtavan, huomaamme, että uudistuksen alkuperäisistä tavoitteista on luovuttu. Yleinen asiantuntija-arvio on, että hallituksen valitsema malli kasvattaa kustannuksia ja lisää entisestään eriarvoisuutta hoitoon pääsyssä, hän kirjoittaa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson puolestaan totesi lauantaina, että hallituksen ajama sote-malli pilkkoo ja rikkoo jo toimivia ja kansainvälisissä vertailuissa kustannustehokkaiksi ja laadukkaiksi todettuja terveydenhuoltojärjestelmiä.

Lisää aiheesta:

Ylilääkäri vastaa valtiosihteerille: "Vanhusten näkeminen pelkkänä kulueränä ei tee oikeutta veronsa tunnollisesti maksaneille"

Li Andersson 1,1 mrd. €:n kohusopimuksesta: "Kokoomus pelaa peliä, jonka se arvioi voittavansa joka tapauksessa"

”En ole koskaan nähnyt Suomen terveyspolitiikkaa niin sekaisin kuin nyt” - HUS-pomolta raju ulostulo HS:ssa