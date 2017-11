"Itänaapurin trolliarmeija on nopeammassa valmiudessa kuin joukot itärajalla ennen Mainilan laukauksia"

Euroopan komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin erityisneuvonantajatiimissä European Political Strategy Centressä (EPSC) neuvonantajana sekä viestinnän tiiminvetäjänä työskentelevä Aura Salla sekä Venäjää seuraava toimittaja, entinen kirjeenvaihtaja Jarmo Koponen pitävät Venäjän informaatio- ja hybridivaikuttamista vakavana ongelmana.

Aura Salla vertaa Venäjän informaatiovaikuttamista Mainilan laukauksiin.

–Itänaapurin trolliarmeija on näinä päivinä nopeammassa valmiudessa kuin joukot itärajalla ennen Mainilan laukauksia talvisodan kynnyksellä. Yksinkertaisena tavoitteena on aiheuttaa hajaannusta länsimaisia arvoja edustavien maiden ja kansalaisten keskuudessa, hän kirjoittaa IL-blogissaan.

Monet korkean teknologian ja koulutustason länsimaat ovat Sallan mukaan yllättäen tilanteessa, jossa kansalaisten vastustuskyky ja taidot suodattaa valheellista tai väärää tietoa ovat surullisen heikkoja.

–Näin myös meillä. Korkeasta koulutustasosta ja menestyvästä peruskoulujärjestelmästä ylpeässä Suomessa osa kansalaisista levittää uutisia toisen tai kolmannen käden lähteistä niiden alkuperästä tai uskottavuudesta piittaamatta ja käyttää Facebook- ja Twitter -verkostojaan ainoina uutislähteinään.

Jarmo Koponen huomauttaa, että Suomessa ei tiedetä kuin murto-osa siitä, "mihin Venäjä on kykenevä".

–Toistaiseksi kielitaito estää suurinta osaa suomalaisista ymmärtämästä naapuriamme Venäjää. Samaan aikaan internet tarjoaa käsittämättömän määrän aineistoa, joka hieman viitsimällä antaa maailmasta hyvin ymmärrettävän kuvan. Mahdollisuudet kasvavat vuosi vuodelta. Mitkään rajat eivät pidättele musiikkia, elokuvia tai tekstiä, mutta joudumme silti miettimään sitä, osaammeko käyttää internetiä itse vai tarvitsemmeko "käyttöohjeita", koska meihin koetetaan vaikuttaa valheilla. Miksi jaamme valheita, vaikka voisimme jokainen pysäyttää informaatiovyöryn, hän kysyy Puheenvuoron blogissaan.

Ero tarkistamattomia väitteitä levittävien sivustojen ja journalistin ohjeisiin sitoutuneiden tiedotusvälineiden välillä hämärtyy Aura Sallan mukaan vaarallisesti. Hän viittaa Medialiiton tuoreeseen tutkimukseen, jonka mukaan 12 prosenttia 18-24 –vuotiaista nuorista on jakanut valheellisiksi tietämiään uutisia verkossa ja valeuutisiin kertoi törmäävänsä verkossa viikoittain 29 prosenttia suomalaisista.

Salla korostaa, että Venäjän sekaantuminen informaatiovaikuttamisen kautta niin Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin, Britannian EU-kansanäänestykseen kuin Katalonian itsenäisyyspyrkimyksiin sekä suoranainen poliittinen hakkerointi Ranskan vaaleissa ovat todistettavia tosiasioita.

–Johdonmukaisena tavoitteena on ollut luoda hajaannusta ja sekaannusta yhteiskuntien sisällä ja heikentää länsimaisen poliittisen ja arvoyhteisön yhtenäisyyttä. Länsimaiden vastareaktiota voidaan pitää jopa harvinaisen naiivina. Teknologisesta osaamisestamme huolimatta informaatiovaikuttamisen torjuntaan käyttämämme resurssit ovat nappulakauppaa vastapuoleen verrattuna.

Euroopan unionille ei Sallan mukaan ole annettu minkäänlaisia valmiuksia esimerkiksi vastatiedusteluun.

–EU:n ulkosuhdehallinnossa toimivassa strategisen viestinnän yksikössä on kaikkiaan töissä alle 30 ihmistä, joiden tarkoitus on torjua EU-vastaista informaatiovaikuttamista itäisessä ja eteläisessä naapurustossamme sekä Länsi-Balkanilla. EU:n alueella tehtävän propagandan torjumiseen tarvittavista resursseista vasta keskustellaan. Samaan aikaan informaatiovaikuttaminen nakertaa jatkuvasti kansalaisten luottamusta mediaan ja viranomaisiin hämärtäen eroa toden ja valheen välillä, hän kuvailee.

Salla painottaa, että vastatoimien ja resurssien tarve on ilmeinen, tapahtuupa niiden rakentaminen kansallisella tai Euroopan tasolla.

–Kansalaisten kriittisen medialukemisen taitoa ja ymmärrystä sosiaalisen median sekä hakukoneiden teknologian käyttäytymisestä on kasvatettava. Vastatiedustelua, resursseja strategiseen viestintään sekä teknisiä valmiuksia on lisättävä koko unionin alueella. Ongelma on yhteinen kaikkialla länsimaissa ja siksi siihen vastaaminen on järkevintä yhdessä rintamassa unionin tasolla, alueelliset erot ja muut Euroopan maat huomioon ottaen.

Narvassa #youth.media.world –tapahtumaan osallistunut Jarmo Koponen korostaa, että Venäjän niin sanottua pehmeää vaikuttamista ei huomata ilman, että sen eri muodot tuodaan esiin, eikä huoleen ole aihetta, jos poliitikot tietävät, mistä on kyse.

–Mielipidevaikuttaminen ei yksin riitä painostukseen.

Viestintäyrittäjä, entinen valtioneuvoston viestintäjohtaja Markku Mantila arvioi aikaisemmin viikonloppuna, että Venäjän informaatiovaikuttaminen sosiaalisessa mediassa ja muualla internetissä on kiihtynyt. Hänen mukaansa koskaan aikaisemmin ei ole ollut yhtä helppoa jakaa valheita kuin nykyisin.

–Sosiaalinen media on ase taitavan toimijan käsissä. Jos meiltä suomalaisilta esimerkiksi menisi luottamus viranomaistoimintaan, niin sen vaikutus olisi vähintään yhtä paha kuin jos meitä ammuttaisiin tykillä.

