”Suomessa jäätiin saivartelemaan” – Kansanedustaja vaatii Ruotsista mallia lastensuojeluun

Perhehoitoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Aila Paloniemi (kesk.) vaatii lastensuojelun työntekijöiden asiakasmäärän kirjaamista lakiin kiireellisesti.

Lastensuojelun resurssipula nousi jälleen esiin tänään maanantaina, kun yli tuhat sosiaalityöntekijää julkisti poliitikoille suunnatun vetoomuksen lastensuojelun kriisiin puuttumiseksi. Yhtä työntekijää kohti saattaa Suomessa olla jopa 80 asiakasta, mikä ylittää ohjemäärät reilusti. Työntekijöiden mukaan lasten oikeudet eivät enää tällöin toteudu.

– Ruotsissa on kirjattu lakiin, että yhdellä työntekijällä saa olla enintään 35 asiakasta. Meillä on jääty saivartelemaan sitä, että asiakasmäärää on vaikea määrittää yksiselitteisesti, koska työtehtävät ovat erilaisia eri yksiköissä. Tässä ei ole mitään järkeä, Paloniemi kritisoi tiedotteessaan.

Hän huomauttaa, että työntekijän kymmenistä asiakkaista ”valtaosalla voi olla paitsi neurologisia ongelmia, myös traumoja ja kiintymyssuhteen häiriöitä”.

Paloniemi kertoo saaneensa itsekin hätähuutoisia yhteydenottoja kokeneilta lastensuojelun työntekijöiltä, jotka kuvaavat työolojaan kaoottisiksi.

