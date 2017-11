Nyt se sanotaan suoraan – Kokoomus: Jos IV-olutta ei tule, veronkorotus perutaan

Kokoomus ei suostu alkoholiveron korottamiseen ennen kuin alkoholilain uudistus on hyväksytty ”kokonaisuudessaan”. Tämä tarkoittaa, ettei veroja nosteta, jos kaupassa myytävien alkoholijuomien prosenttiraja ei nouse 5,5 prosenttiin, kertoo Uudelle Suomelle kokoomuksen eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja Jukka Kopra.

–Sitten sitä ei tehdä. Jos alkoholilain uudistus ei mene kokonaan läpi nyt niin kuin on kaavailtu, niin silloin veronkorotuskin perutaan, Kopra toteaa.

Jos lakiuudistusta ei hyväksytä katseet kääntyvät valtiovarainministeriin, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpoon, joka esittelee verolait eduskunnalle. Kopra pitäisi hallituksen kannalta tyylikkäämpänä sitä, että esitys peruttaisiin kuin että se äänestettäisiin kumoon.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen ja sinisten Simon Elo eivät esitä yhtä jyrkkiä kantoja, mutta vahvistavat, että veroasiaa arvioidaan vasta alkoholilain äänestysten jälkeen.

–Jos 5,5% ei mene läpi, hallitus arvioi sitten erikseen, onko tuo veronkorotus perusteltu, Kaikkonen viestittää Uudelle Suomelle.

–Katsomme, että alkoholipolitiikkaa täytyy käsitellä kokonaisuutena. Hallituksen esityksessä alkoholiveronkorotuksesta viitataan vapautuksen vaikutuksiin. Ensin on käsiteltävä vapautus ja sitten veronkorotus, toteaa puolestaan Elo.

Sekä alkoholilain uudistus että veronkorotukset halutaan saada eduskunnan äänestyksiin vielä ennen joulutaukoa. Näin uudistukset saataisiin voimaan heti vuoden 2018 alusta. Alkoholilain käsittely on kuitenkin viivästynyt ja käsittely voi mahdollisesti venyä ensi vuoden puolelle.

Esityksestä uudeksi alkoholilaiksi on väännetty hallituksessa pitkään. Sen pääkohdista mukaan lukien prosenttirajan nostosta hallituspuolueet sopivat jo keväällä 2016. Asia oli tarkoitus tuoda eduskunnan käsittelyyn jo viime kevätkaudella, kun puolueet ajautuivat asiassa törmäyskurssille. Keskusta halusi tehdä asiasta omantunnon kysymyksen, niin että prosenttirajan korotusta vastustavat kansanedustajat saisivat äänestää sitä vastaan.

Lopulta puolueet saavuttivat kompromissin, että prosenttirajasta äänestettäisiin ensiksi ja kansanedustajat saisivat siinä vapaat kädet, mutta toisessa äänestyksessä – missä loput kohdat käsitellään – hallituksen kansanedustajien tulisi painaa vihreää äänestyspainiketta.

Hallituslähteistä on syksyn aikana valiteltu, että mitä pidemmälle asian käsittely on venynyt, sitä useampi keskustalainen kansanedustaja on kääntynyt pohtimaan prosenttirajaa.

–En osaa sanoa, emme ole näitä kantoja edustajiltamme isommin tivanneet. Jokainen punnitkoon rauhassa muutoksen hyvät ja huonot puolet, Kaikkonen sanoo.

–Oletan, että enemmistö kannattaa hallituksen esitystä, mutta nykyisen rajan kannattajiakin on useita. Moni taitaa kantaansa vielä pohtiakin, hän jatkaa.

