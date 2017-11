Lukio maksaa jopa 2600 € – Presidentti Niinistö huolestui: ”Onko Suomi mahdollisuuksien maa?”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on huolissaan koulukirjojen hinnoista. Hän otti asian esiin tänään luennoidessaan Turun yliopiston järjestämällä luentosarjalla.

Niinistö huomautti, että koulukirjat on vastikään uusittu ja ne maksavat taas entistäkin enemmän. Hän sanoi pohtineensa havainnon johdosta, onko Suomi yhä maa, jossa jokaisella on mahdollisuus päästä kuinka pitkälle tahansa. Presidentti lisäsi pitävänsä kysymystä keskeisenä.

–Onko Suomi mahdollisuuksien maa kaikille?

Niinistöllä on koulukirja-asiasta omakohtaista kokemusta, sillä hän on puheenjohtajana Tukikummit-säätiön hallituksessa. Säätiö sai alkunsa vuonna 2007 Niinistön ja Harry Hjallis Harkimon (kok.) yhteisestä huolesta syrjäytymisvaarassa olevista nuorista. Niinistö sanoi luennollaan, että reilu viidennes kaikesta säätiön myöntämästä tuesta menee koulukirjojen hankintaan.

–Ja se määrä on jatkuvasti kasvamassa, Niinistö sanoi.

Kansalaisaloitteella jo tuhansia nimiä

Järjestöt, muun muassa Pelastakaa lapset, Suomen lukiolaisten liitto ja Suomen ammattiin opiskelevien liitto, ovat avanneet kansalaisaloitteen, joka perää maksutonta toisen asteen koulutusta kaikille. Allekirjoittajat vaativat eduskunnalta perusteellista selvitystä ja tarvittavia toimia lukio- ja ammatillisten opintojen maksullisuuden poistamiseksi.

–Lukion ja ammatillisen koulutuksen kustannukset ovat kalliit: esimerkiksi lukion suorittamisen kokonaiskustannukset nousevat jopa 2 600 euroon ja joidenkin ammatillisten tutkintojen kustannukset voivat, riippuen alasta ja oppilaitoksesta, nousta jopa useaan tuhanteen euroon. Tämä asettaa nuoret keskenään eriarvoiseen asemaan ja aiheuttaa paineita vähävaraisten perheiden toimeentulolle, todetaan kansalaisaloitteen perusteluissa.

Aloitteessa huomautetaan, että suomalaisista nuorista peräti 15 prosenttia ei ole suorittanut toisen asteen tutkintoa 25 ikävuoteen mennessä.

–Vuonna 2018 julkaistavan Nuorisobarometrin ennakkotietojen mukaan jopa neljännes toisen asteen tutkinnon keskeyttäneistä kertoo, että rahan puute on ollut vaikuttamassa siihen, että opinnot ovat jääneet kesken. Ilman tutkintoa ja koulutuspaikkaa olevista nuorista lähes puolet on joutunut karsimaan tai luopumaan opinnoistaan rahan puutteen takia, perusteluissa sanotaan.

18. syyskuuta avattu kansalaisaloite on kerännyt tähän mennessä yli 9000 nimeä. Eduskunnan käsittelykynnyksen ylittämiseen tarvitaan 50 000 nimeä. Keräys jatkuu 18. maaliskuuta saakka.

Presidentti Niinistö sanoi luennollaan myös, että eriarvoistumiskehitys on nykyään paljon esillä ja sen taustalla on pitkään jatkunut heikko talouskehitys. Hän huomautti, että työelämässä on tapahtunut iso muutos, kun lyhytaikaiset työsuhteet ovat alkaneet yleistyä. Presidentti totesi tämän luovan helposti epävarmuutta.

Presidentinvaaliehdokkaat puhuvat vuorollaan Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen luentosarjalla ja tänään oli äänessä Niinistö.