Juhana Vartiainen vastaa Antti Rinteelle: Tämän takia työvoimareservi on vain 40 000 henkeä

Kokoomuksen kansanedustaja, Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen entinen ylijohtaja Juhana Vartiainen pitäytyy kannassaan, että työttömien lukumäärä voisi pienentyä vain noin 40 000 hengellä. Sitten iskee vastaan rakenteellisen työttömyyden raja.

– Se on ihan yksinkertaista aritmetiikkaa. Rakenteellinen työttömyys on OECD:n mukaan 7,4 prosenttia, ja Tilastokeskuksen mukaan työttömyysasteen kausitasoitettu trendi on 8,5 prosenttia eli runsaan prosenttiyksikön suurempi. Kun yksi prosenttiyksikkö on noin 30 000 ihmistä, niin jos työttömyysaste laskee rakenteelliselle tasolle nykytasosta, se tarkoittaa noin 40 000 työtöntä, Vartiainen avaa ajatteluaan Uudelle Suomelle.

– Tämä ei ole mikään avaus, tämä ei ole mikään minun keksintöni. Tämä on niin yleinen ekonomistinäkemys kuin vain voi olla, hän jatkaa.

Suomessa on tällä hetkellä noin 270 000 työtöntä. Rakenteellisen työttömyyden osuus on Vartiaisen mukaan henkilöiksi muutettuna noin 200 000. Tämä raja on alitettu Suomessa koko 2000-luvulla vain kahdesti: vuosina 2007 ja 2008. Viime vuonna luku oli 236 000 ja tämän vuoden kymmenen ensimmäisen kuukauden keskiarvo on 238 000.

– Sieltä löytyy se kova alaraja. Jos muistatte, niin noina vuosina 2007 ja 2008, niin 6 prosentin pinnassa ollut työttömyys ei enää ketään huolettanut. Surutta vaadittiin kovia palkankorotuksia ja oli populistiset Sari Sairaanhoitaja -kampanjat, joihin oma nykyinen puolueeni syyllistyi. Se osoittaa sen, että tuosta 6–7 prosentin työttömyydestä kukaan ei välitä mitään.

– Ay-liikekään ei välitä siitä mitään, vaan ajaa korotuksia täysille omille työntekijöilleen. Siitä se alaraja tuleekin, kun työvoimakustannus alkaa nousta nopeammin kuin työn tuottama arvonlisä.

Tätä 40 000 työttömän erotusta hän kutsui viikonloppuna Helsingin Sanomien haastattelussa Suomen todelliseksi työvoimareserviksi. Se on herättänyt närkästystä ja arvostelua. SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne syytti Facebookissa Vartiaisen näkemystä uskomattomaksi roskaksi, epäinhimilliseksi ja käsittämättömäksi.

”En tiedä, ymmärtääkö hän tahallaan väärin vai ei. Hänen pitäisi oikeastaan ymmärtää näistä asioista jotakin, kun hän on ollut valtiovarainministeriössä”

– Hyvällä tuella ja koulutuksella ehdoton enemmistö työttömistä saadaan takaisin työelämään, kunhan talous kasvaa kestävästi, Rinne kirjoittaa.

Juttu jatkuu twiitin alla.

Vartiaisen puheet työttömistä ovat uskomatonta roskaa ja osoittavat Kokoomuksen täydellistä irtaantumista työttömien arjesta. Arvio, että vain 40 000 työtöntä voisi työllistyä, on käsittämätön ja epäinhimillinen. https://t.co/tWq8Yiy3mP — Antti Rinne (@AnttiRinnepj) November 20, 2017

Vartiainen ei oikein osaa päättää, mitä mieltä hän Rinteen näkemyksestä on.

– En tiedä, ymmärtääkö hän tahallaan väärin vai ei. Hänen pitäisi oikeastaan ymmärtää näistä asioista jotakin, kun hän on ollut valtiovarainministeriössä, missä näitä asioita on hänelle selitetty, Vartiainen vastaa.

– Enkä minä siitä puhunut mitään, että kuinka moni nykyisistä työttömistä olisi työllistettävissä. Joka vuosi Työ- ja elinkeinoministeriön tilastoissa noin 600 000 työtöntä tulee työllisiksi, mutta samalla tulee noin 600 000 uutta työtöntä tilalle. Se on valtava läpivirtaus. Se on kuin Päijänteen vettä, joka vaihtuu keskimäärin 1,5 vuodessa.

Lue lisää: ”Käsittämätön ja epäinhimillinen arvio” – Antti Rinne pöyristyi kokoomuslaisen työttömyyspuheista

Lue myös: Kokoomuslainen ei vakuutu työllisyysluvuista: "Pian törmätään rakennetyöttömyyteen ja ihmiset loppuvat"