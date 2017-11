Juha Sipilä: Isompi pakolaiskiintiö parantaisi tilanteen hallintaa

Suomi haluaa kehittää pakolaisten vastaanottoa Euroopan unionin alueelle kiintiöpakolaisjärjestelmän suuntaan. Lisäksi Suomi ajaa EU-maiden yhteistä listaa turvallisiksi katsotuista maista.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan kiintiöpakolaisjärjestelmään pohjautuva vastaanotto olisi nykyistä järjestelmää hallitumpi. Se voisi kasvattaa pakolaiskiintiötä, hän vihjaa.

–Nyt tämä meidän lähestymistapa on se, että yhteistyössä YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n kanssa, kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta auttaisimme ihmisiä lähempänä kriisialueita ja mahdollistamme paremmista leiriolosuhteita paluun kotimaahan. Ja sitten kasvatetun pakolaiskiintiön kautta pystyttäisiin ottamaan vastaan pakolaisia paljon hallitummassa prosessissa kuin tällä hetkellä, Sipilä sanoo.

Hallituksen EU-ministerivaliokunta linjasi kuusi keinoa, joilla muuttoliikettä unioniin voitaisiin hallita. Pakolaisten uudelleensijoittamisen lisäksi hallitus katsoo, että muuttoliikkeen hallitsemiseksi keskeistä on sen perimmäisiin syihin puuttuminen, tehokas ulkorajavalvonta, yhteinen vastuunkanto poikkeustilanteissa, palautusten tehostaminen ja Schengen-järjestelmän kehittäminen.

Pakolaisuuden taakanjakoon tai yhteiseen vastuunkantoon ei pidä luoda pakottavia mekanismeja, Sipilä linjaa.

–Kyllä tämä nyt näyttää tosiasialta, että tällaista pakottavaa mekanismia ei tule. Todennäköinen järjestelmä on jotakin senkaltaista, mitä Malta esitti, että tulisi olemaan liipaisupisteitä, joissa komissio toteaisi, että nyt tämä piste on ylittynyt ja tilanteeseen pitää löytää ratkaisu. Mutta se on vapaaehtoinen ratkaisu. Tällaiseen pakottavaan mekanismiin ei näytä olevan valmiutta, sanoo Sipilä.

