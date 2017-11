Eikö yhdyntä 10-vuotiaan kanssa ole aina raiskaus? Oikeusministeri lupasi vastauksen alkuvuodesta

Suomea laajasti järkyttänyt 10-vuotiaan tytön tapaus nousi esiin eduskunnan kyselytunnilla. Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) joutui vastaamaan kysymyksiin rangaistusasteikon löysyydestä.

Turun hovioikeuden antama tuomio 10-vuotiaan hyväksikäytöstä on herättänyt laajaa kuohuntaa. Aikuinen mies tuomittiin törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä, mutta syyte törkeästä raiskauksesta hylättiin, koska oikeuden mukaan ei ollut esitetty näyttöä siitä, että uhri ”olisi ollut väittämällään tavalla pelkotilassa tai muussa avuttomassa tilassa” ja että lapsi olisi vastustanut tekoa.

Kyselytunnilla asian nosti esiin kansanedustaja Antero Laukkanen (kd.), joka kysyi, pitäisikö ikään liittyvät erityispiirteet huomioida paremmin seksuaalirikosten rangaistuksissa erityisesti lasten oikeusturvan parantamiseksi.

Oikeusministeri Häkkäsen mukaan asia vaatii laaja-alaisia toimenpiteitä, sillä usein tällaiset rikokset tapahtuvat perhepiirissä tai lähipiirissä.

–Valtiovallan tärkein tehtävä, uskallan väittää, on turvata jokaisen kansalaisen fyysinen koskemattomuus ja turvallisuus. Erityisesti lasten osalta tämä on äärimmäisen tärkeä tehtävä, Häkkänen sanoi ja lisäsi, että samalla se on äärimmäisen vaikea tehtävä.

Häkkänen peräänkuulutti ennaltaehkäiseviä toimia muun muassa lastensuojelun osalta. Hän huomautti, että siinä vaiheessa ollaan jo myöhässä, kun asia tulee rikosoikeuden piiriin. Häkkänen kuitenkin lisäsi, että siinä vaiheessa, kun rikosoikeutta tarvitaan, on tärkeä pohtia, mikä on oikeudenmukaista.

–Tämän työn olen käynnistänyt ministeriössä, Häkkänen sanoi.

Oikeusministerin mukaan käynnissä on selvitys, jossa pohditaan, pitäisikö seksuaalirikosten rangaistuksia koventaa. Asiaa pohditaan ministerin mukaan erityisesti lasten näkökulmasta. Hänen mukaansa alkuvuodesta on luvassa johtopäätöksiä selvityksen pohjalta.

Tämän jälkeen keskusteluun puuttui vielä kansanedustaja Satu Hassi (vihr.), joka oli pohtimassa rikoslakia tältä osin asianomaisessa valiokunnassa 1990-luvun puolivälissä. Hän huomautti jääneensä lainsäädäntövaiheessa erilaiseen käsitykseen rangaistusasteikosta kuin mitä Suomea kuohuttaneessa tapauksessa nähtiin. Hänen mielestään oikeus ei ollut soveltanut pykälää siten, kuin lainsäätäjä oli tarkoittanut.

Hassi kysyi ministeriltä vielä tarkennusta siihen, olisiko lakia syytä vielä tarkentaa nimenomaan lasten osalta niin, että yhdyntätapauksissa olisi aina kyse törkeästä raiskauksesta.

Häkkänen vastasi tekevänsä johtopäätökset vasta huolellisen analyysin jälkeen. Hän sanoi tarkastelevansa selvityksen pohjalta, tarvitseeko lakiin tehdä sanamuotojen tai parametrien muutoksia, jotta rikosvastuu varmasti toteutuu tehokkaasti. Hän lisäsi, että lapset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa.