Kansanedustaja luetutti Mehiläisen sopimuksen juristeilla – ”Se on karsea”

Meri-Lapin kuntien ja Mehiläisen ulkoistamissopimus on ”karsea”, katsoo keskustan lappilainen kansanedustaja Mikko Kärnä.

Arvion Kärnä kertoo perustuvan hänen omaan kokemukseensa kunnanjohtajana sekä ulkoistuslakimiesten kanssa käymiin keskusteluihin. Lakimieslähde vahvistaa myös Uudelle Suomelle Kärnän tiivistyksen. Kemin verkkosivuilla julkaistun palvelusopimusluonnoksen arvioidaan syntyneen lähes täysin Mehiläisen kynästä.

–Jos minulla olisi vielä tukkaa päässä, niin se seisoisi pystyssä luettuani luonnoksen Meri-Lapin ja Mehiläinen Oy:n ulkoistamissopimuksesta. Se on karsea.

–Mehiläisen ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kaavailema ”palvelusopimus” ei vastaa hyvän markkinakäytännön mukaista ulkoistamissopimista. Itse asiassa se on ainoa laatuaan, koska sopimus olettaa hintojen ja kustannusten ainoastaan nousevan. Yleensä kun ulkoistamissopimuksissa pyritään siihen, että kustannukset laskevat. Toisin on tässä tapauksessa, Kärnä kirjoittaa.

Neljä merilappilaista kuntaa päätti noin kaksi viikkoa sitten ulkoistaa terveydenhuoltonsa Mehiläisen kanssa perustettavaan yhteisyritykseen. Lisäksi kaksi kuntaa liittyi sopimukseen erikoissairaanhoidon osalta. Sopimuksessa ulkoistetaan myös Kemissä sijaitseva Länsi-Pohjan keskussairaalaa. Sopimusta ei ole lopullisesti vielä vahvistettu. Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) vetosi eilen kuntiin, jotta ne peruisivat sopimuksen.

Mehiläinen sitoutuu palvelusopimusluonnoksen mukaan tarjoamaan terveyspalvelut kaksi prosenttia halvemmalla kuin mitä ne vuonna 2016 tuotettiin. Hinnaksi muodostuu näin sopimusluonnoksen mukaan 73,9 miljoonaa euroa, johon lisätään vuokrat.

Kärnä on kuitenkin huolissaan siitä, että sopimuksessa on ”kolme erilaista automaattia”, jotka nostavat palveluiden hintaa vuodesta 2020 eteenpäin. 15 vuoden sopimuksen kokonaishinnaksi on arvioitu miljardi euroa.

Sopimusluonnoksessa määritetään kaikkiaan neljä eri tekijää, joiden perusteella hintaa tarkistetaan vuosittain. Hintaa muutetaan sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksin mukaisesti (vastaa 25% hinnan tarkistuksesta), väestön määrän muutoksen perusteella (25% tarkistuksesta) ja yli 75-vuotiaiden määrän muutoksella (vastaa 50% hinnan tarkistuksesta).

–Härskein viritys on kuitenkin hintojen korottaminen ”lainsäädännön muuttamisen” kautta. Mehiläisen ulkoistuksista vastaava johtaja Lasse Männistö (kok.) ja valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) entinen erityisavustaja, nykyinen Mehiläisen liiketoiminnan kehittämispäällikkö Joonas Turunen (kok.), osaisivat varmasti kaikki kertoa enemmän tästä, Kärnä toteaa.

Valinnanvapautta koskeva sopimuskohta sisältää myös käänteisen kannustimen Lapin maakunnalle avata palveluita markkinoille.

Nykyisen valinnanvapausluonnoksen mukaan maakunnat voisivat itse vaikuttaa siihen, minkälaisia erikoissairaanhoidon toimenpiteitä avataan valinnanvapauden piiriin. Mehiläisen kanssa tehdyssä sopimusluonnoksessa palveluita kannustetaan avaamaan mahdollisimman vähän, kun jokaisesta valinnanvapauden piiriin tuodusta palvelusta maksetaan maakunnan päättämä hinta, mutta lopuista palveluista maakunta maksaisi yhä sopimuksen mukaan tarkistettua, lähtöhinnaltaan 73,9 miljoonan euron summaa.

–Lapin maakunnan aloittaessa valinnanvapauspalvelut, niin valinnanvapauden piiriin kuuluvien palvelujen osalta hinta on maakunnan niistä päättämä hinta ja valinnanvapauden ulkopuolisten palvelujen hinta on tämän palvelusopimuksen mukainen kiinteä hinta, jota tarkistetaan tämän sopimuksen mukaisesti, sopimusluonnoksessa todetaan.