Raportti: Näin valinnanvapaus vaikutti Ruotsissa – yksi merkittävä ero Suomeen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapaus ei Ruotsissa romuttanut julkista palvelutuotantoa, kuten Suomessa on pelätty käyvän. Ruotsin ja Suomen lähtökohdat ovat kuitenkin hyvin erilaiset, sillä Ruotsissa terveyspalveluista vastaavat maakunnat ovat toimineet jo 1800-luvun lopulta lähtien, kun Suomessa maakuntauudistusta tehdään yhdistettynä sote-uudistukseen.

Kauppalehti kertoo Hankenin tekemästä ja Sitran rahoittamasta raportista, jossa selvitettiin Ruotsin kokemuksia valinnanvapaudesta tutkimustiedon valossa. Jos Suomessa mahdollisesti toteutuvan valinnanvapauden seuraukset olisivat samat kuin Ruotsissa, tulokset olisivat tällaisia: julkisten tuottajien listoilla säilyisi suurin osa terveyskeskuspotilaista, pienten yksityisten tuottajien määrä kasvaisi reippaasti, palveluja tulisi lisää väkirikkaille alueille ja paljon hoitoa tarvitsevien potilaiden asema voisi hieman heikentyä.

Kustannuksista on vaikea esittää arviota, koska Ruotsissa vuonna 2010 toteutetun valinnanvapausuudistuksen kärkenä eivät olleet kustannussäästöt.

Ruotsissa maakäräjillä on suuri vapaus toteuttaa valinnanvapautta haluamallaan tavalla, joten yhtenäisestä mallista on turha puhua. Lisäksi maakunnilla on Ruotsissa myös verotusoikeus. Suomessa ne tulevat ainakin ensivaiheessa toimimaan valtion rahoituksen turvin.

Lisäksi Ruotsissa ei ole ollut Suomen kaltaista työterveyshuoltojärjestelmää ja yksityisten tuottajien rooli on ollut hyvin erilainen kuin Suomessa. Myös väestössä on eroja. Ruotsissa se on keskimäärin hieman nuorempaa ja asutus tiiviimpää.

– Suomessa maakunnat pääsevät aloittamaan puhtaalta pöydältä ja uudistus tehdään koordinoidusti. Tämä antaa Ruotsiin verrattuna hyvät lähtökohdat yhtenäisen valinnanvapausallin luomiseen, uskoo raportin tehnyt tutkija Niilo Luotonen Hanken Centre for Corporate Governancesta.

Lähde: Kauppalehti

