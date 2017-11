Turun puukotukset: Zuhriddin Rashidov yhä etsintäkuulutettu – poliisi ei usko salaryhmään

Poliisilla ei ole syytä olettaa, että Turun sarjapuukotus olisi minkäänlaisen ryhmän suunnittelema. Tutkinnanjohtaja kertoo Uudelle Suomelle, että aiemmin etsintäkuulutetun miehen mahdollista osallisuutta selvitetään kuitenkin yhä.

Poliisi on etsintäkuuluttanut 23-vuotiaan uzbekistanilaistaustaisen Zuhriddin Rashidovin, jolla on Suomen kansalaisuus. Tutkinnanjohtaja Olli Töyräs Keskusrikospoliisista (KRP) kertoo, että miestä ei ole tavoitettu ja etsintäkuulutus on yhä voimassa. Töyrään mukaan ”on vielä asioita, joita poliisi haluaa selvittää” kuulustelemalla Rashidovia.

–Häntä ei ole löydetty. Hän ei ole Suomessa meidän tietojen mukaan. Häntä haluttaisiin tietenkin kuulustella tapahtuneen johdosta ja hänen mahdollista osallisuuttaan selvittää siihen tilanteeseen, Töyräs sanoo Uudelle Suomelle.

Onko poliisi hakenut etsintäkuulutetun vangitsemista poissaolevana tai aikeissa hakea?

–Ei ole hakenut eikä ole aikeissa hakea.

Lue lisää: Ruotsalaislehdet: ”Vaarallista” 23-vuotiasta jahdataan Turun iskuun liittyen – Ruotsin poliisi varuillaan

Töyrään näkemys on tällä hetkellä se, että iskun taustalla ei ole ryhmittymä tai porukka, mutta Töyräs ei halua ”naulata itseään nurkkaan” julistamalla tietoa täysin varmaksi. Töyrään mukaan pikemminkin näyttää sitä, että epäilty on toiminut yksin, mutta etenkin etsintäkuulutetun miehen osuutta halutaan vielä selvittää. Maailmalla on vetämässä muutama oikeusapupyyntö kuulustelujen suorittamiseksi.

–Tässä vaiheessa minulla ei ole syytä epäillä, että olisi joku tietty porukka määrältään x henkilöä, joka olisi yhdessä asioita fundeerannut ja valmistellut ja suunnitellut.

Aiemmin julkisuudessa puhuttiin marokkolaismiesten ryhmästä. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan ryhmään olisi kuulunut vanhempi marokkolainen mies, jolla vaikutti olevan rahaa ja vaikutusvaltaa nuorempiinsa. Töyrään mukaan yhteisön toimia on selvitetty ja lukuisia henkilöitä kuulusteltu, eikä asiassa ole syytä epäillä salaliittoa. Sen tarkemmin Töyräs ei halua ”vanhoista tai nuorista marokkolaisista” puhua.

Poliisi on aiemmin kertonut, että epäillyllä oli iskulle myös kaksi vaihtoehtoista kohdetta, joissa uhreiksi olisi valikoitunut pääosin miehiä, toisin kuin lopulta kävi. Julkisuudessa vaihtoehtokohteiksi on veikattu vastaanottokeskuksen lähellä sijaitsevaa Pansion laivastotukikohtaa ja sotilaspuvussa ollutta varusmiestä. Töyräs ei halua kommentoida vaihtoehtoisia kohteita millään tavalla, vaikka hän tietää, miten asia on.

–Ne tulevat aikanaan esitutkintapöytäkirjasta sitten esille.

”Hänen ajatuskulkunsa on tiedossa”

Teosta on vangittu marokkolainen Abderrahman Bouanane, joka on syntynyt vuonna 1994. Hän oleskelee Turun vankilassa. Tällä hetkellä poliisilla ”ei ole asiaa” miehelle, jolle tehdään seuraavaksi mielentilatutkimus. Siitä vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Töyräs arvelee, että tutkimus tehtäisiin marraskuun lopulla, mutta korostaa, että THL vastaa prosessista ja aikatauluista.

Töyrään mukaan Bouananen kanssa on keskusteltu 6–7 kertaa perusteellisissa ja pitkissä kuuluisteluissa. Kuulustelujen sisällöstä hän ei voi kertoa mutua, kuin että rikosnimike pitää. Sarjapuukotusta tutkitaan kahtena terroristisessa tarkoituksessa tehtynä murhana ja kahdeksana terroristisessa tarkoituksessa tehtynä murhan yrityksenä. Töyrään mukaan kuuluisteluissa ei ole tullut vastaan yllätyksiä.

–Hänen ajatuskulkunsa on tullut meille tietoon.

Näyttöä on saatu

Töyräs huomauttaa, että vastapuoli ei kiistä väkivallantekoa sinänsä, mutta kyse on siitä, millaisen rikoksen tunnusmerkistön teko täyttää. Töyrään mukaan esitutkinnassa on saatu evästä ja näyttöä poliisin asettamaa rikosnimikettä varten. Hän huomauttaa, että uhrit ovat täysin sivullisia. KRP on aiemmin kertonut vaikuttaneen siltä, että Isisin propagandaan perehtynyt epäilty haki teollaan marttyyrikuolemaa.

Epäilty laati manifestin, jonka hän myös luki videolle. Manifesti on julkaistu muutamalla somealustalla, joista yksin on arabiankielinen pikaviestipalvelu. Töyräs ei halua avata tarkemmin manifestin sisältöä tai yksilöidä sosiaalisen median alustoja. Manifestia on analysoitu tutkinnassa.

–Sieltä varmaan myöskin tulee osa vastauksista, Töyräs sanoo ja viittaa iskukokonaisuuden selittämiseen.

KRP laatii nyt esitutkintapöytäkirjaa syyttäjää ja syyteharkintaa varten. Töyrään mukaan tutkinta on edennyt hyvin ja ”töitä on edelleen 3–4 dekkarille”. Syyttäjän kanssa on tehty kaiken aikaa yhteistyötä ja Töyrään mukaan aikataulussa pysytään. Syyte on nostettava 28.2.2018 mennessä.

