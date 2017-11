Ammattijärjestön ratkaisu lastensuojelun kriisiin: Yli 4000 €:n kuukausipalkka

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia katsoo, että sosiaalityöntekijäpula ratkeaisi palkankorotuksella. Talentian tuoreen selvityksen mukaan yli 4000 euron bruttokuukausipalkka voisi riittää houkuttelemaan 70 prosenttia sosiaalityöntekijöistä työpaikan vaihtoon. Palkan lisäksi tärkeä tekijä ovat työolosuhteet.

Puolet selvitykseen osallistuneista sosiaalityöntekijöistä on valmis vaihtamaan sosiaalityöntekijän töihin toiselle työnantajalle jo 3501–4000 euron palkalla. Reilu viidennes vaihtaisi työpaikkaansa yli 4000 euron palkalla.

Tällä hetkellä sosiaalityöntekijän tehtäväkohtainen mediaanipalkka on kuntasektorilla 3 002 euroa, ja Talentian kyselyyn vastanneiden yleisin palkkataso oli 3001–3500 euroa, joten Talentia pitää palkankorotustoivetta maltillisena.

–Jos koneiden hoitamisesta maksetaan 4000 euroa insinöörille, miksi ei ihmishenkiä pelastavalle maisterikoulutuksen saaneelle sosiaalityöntekijälle maksettaisi vähintään samaa? Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki kysyy tiedotteessa.

Jopa 100 lasta/sosiaalityöntekijä

Viime aikoina on puhuttu etenkin lastensuojelun kriisistä. Maanantaina yli 1000 sosiaalityöntekijää julkaisi adressin, jotta lastensuojelun resurssipulaan viimein puututtaisiin. Talentian mukaan lastensuojelussa asiakasmäärät voivat pahimmillaan on lähes 100 lasta sosiaalityöntekijää kohden. Talentian suositus on, että lapsia olisi enintään 30 lapsen asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää kohti. Talentia haluaisi kirjata mitoituksen lakiin.

–Tässä poljetaan räikeästi niin työntekijän oikeutta turvallisiin työskentelyolosuhteisiin kuin lasten oikeutta elää turvallista lapsuutta, Ristimäki sanoo.

–Palkalla ja työoloilla on valtavasti väliä – myös lastensuojelussa. Inhimillinen työmäärä, vastuuseen suhteutettu palkka, osaava ammatillinen johtaminen, niin jo alkaa tekijöitä löytymään, Talentia ry twiittaa.

Palkan lisäksi tärkeimmät työpaikan vaihtoon vaikuttavat tekijät ovat Talentian mukaan kiinnostava työ, kohtuullinen työmäärä ja työhyvinvointia tukevat työskentelyolosuhteet. Kyselyyn vastasi 525 sosiaalityöntekijää.

Koulutuspaikkojen lisääminen ei riitä

Sosiaalityöntekijäpulaan tarjotaan yleensä lääkkeeksi sosiaalityöntekijöiden koulutuspaikkojen lisäämistä, josta on puhuttu myös maanantain jälkeen. Se ei kuitenkaan Talentian mukaan ratkaise ongelmaa, eli sosiaalityöntekijöiden alttiutta siirtyä pois asiakastyöstä kuormittumisen ja työn heikon arvostuksen vuoksi. Talentian Urapolku 2017 -selvitys osoitti, että jo vastavalmistuneet alan ammattilaiset harkitsevat alan vaihtoa.

Urapolku-selvityksen mukaan vastavalmistuneista sosiaalityön maistereista 68 prosenttia kokee, että työtä on liikaa ja 52 prosenttia kokee työnsä henkisesti liian kuormittavana.

–Eikö tämä kerro jo tarpeeksi? Nyt tarvitaan nopeita toimia, että tämä ammattitaitoinen väki saadaan jaksamaan työssään ja ylipäätään pidettyä alalla. Meillä ei ole varaa menettää enää yhtään sosiaalityöntekijää, Ristimäki sanoo.

