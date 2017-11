Anna-Maja Henriksson pitää ennenaikaisia vaaleja mahdollisina - Yle: "Kyllähän pakka on aivan sekaisin"

Oppositiopuolue RKP:n puheenjohtaja, kansanedustaja Anna-Maja Henriksson ennustaa, että sote-uudistuksesta on tulossa Juha Sipilän (kesk.) hallituksen "kipukynnys".

–Myös keskustan kenttä on nousemassa kapinaan omaa johtoaan vastaan. Tässä on suuri vaara, että säästötavoitteet eivät tule toteutumaan. Myös tietojärjestelmät ovat suuri kysymysmerkki. Kyllähän pakka on aivan sekaisin, hän kommentoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Henriksson ei sulje pois ennenaikaisten eduskuntavaalien mahdollisuutta. Ne riippuvat hänen mukaansa juuri sote-uudistuksen valinnanvapauden lausuntokierroksesta.

–Jos tulee seuraava kriisi tällä hallituskaudella, uusien vaalien kautta mennään.

Henrikssonin mukaan hallituksen olisi syytä viheltää peli nyt kokonaan poikki terveydenhuollon uudistamisessa. Hän hylkäisi myös nykyiset sairaaloiden keskittämissuunnitelmat, joiden mukaan tiettyjä leikkauksia ollaan keskittämässä maakuntien keskussairaaloihin.

–Keskittämislaki tulee voimaan vuodenvaihteessa, ellei hallitus tule järkiinsä ja keskeytä tätä. Se pitäisi tehdä yhdessä soten kanssa. Pitäisi olla parlamentaarinen ryhmä, joka tämän ratkaisisi. Jos nyt ei vihelletä peliä poikki, meillä on syntymässä suurempi kaaos maahan kuin kukaan ansaitsee. Siinä potilas on se joka kärsii, Henriksson sanoi.