Taloustieteen professori ihmettelee sote-laskelmia: "Yhtälö on suoraan sanottuna vastuuton"

Turun yliopiston taloustieteen professori Matti Virén ihmettelee, mihin perustuu sote-uudistuksen kolmen miljardin euron säästötavoite. Virénin mukaan Suomen terveydenhoitomenot elintaso ja kustannukset huomioiden ovat jo nyt OECD-maiden alhaisimpia ja lisäksi terveydenhoidon kustannukset ovat kehittyneet kymmenen viime vuoden aikana hyvin maltillisesti kaikkiin verrokkimaihin nähden.

–On hyvin vaikea nähdä, että Suomen lukuja voitaisiin olennaisesti pienentää, hän toteaa Puheenvuoron blogissaan.

–Suomen aluerakenne on sellainen kuin se on – kaikkia sairaita ja synnyttäjiä ei voi ohjata Meilahteen, vaikka jotkut niin ilmeisesti ajattelevat. Annettuna aluerakenne on itse asiassa yllättävää, miten alhaisia Suomen luvut ovat, hän jatkaa.

Hän viittaa blogissaan OECD:n tietokantaan, jonka mukaan vuonna 2016 terveydenhoitomenojen osuus BKT:sta oli Suomessa 9,3 prosenttia, Ruotsissa 11 prosenttia, Tanskassa 10,4 prosenttia, Norjassa 10,5 prosenttia ja Saksassa 11,3 prosenttia.

Virén muistuttaa, että terveydenhoidossa on valtavat kustannuspaineet.

–Julkisella puolella ollaan tekemisissä lähes ilmaishyödykkeiden kanssa, ja niiden kysyntä on määritelmän mukaan ääretöntä. Toisaalta poliitikot ovat antaneet täysin epärealistisia lupauksia palvelusten paranemisesta. Väestö ikääntyy ja sitä mukaan kysyntä kasvaa - voi sanoa valtavasti. Tästä näkökulmasta yhtälö, jossa poliitikot lupaavat parempia ”ilmaisia” palveluksia yhä kasvavalle asiakaskunnalle, on suoraan sanottuna vastuuton. Ilmaisen terveydenhoidon ”vienti” on sitten jo luku sinänsä, hän kommentoi.

Myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallintoylilääkäri, terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen on epäilly sote-säästöjen toteutumismahdollisuuksia. Hän on arvioinut, että Sipilän hallituksen valinnanvapausmalli voisi tuottaa sote-järjestelmälle jopa kolmen miljardin euron lisärahoitustarpeen muun muassa siksi, että julkinen puoli joutuisi päivystysvelvoitteen vuoksi ylläpitämään ikään kuin päällekkäistä henkilöstöä yksityisen sektorin kanssa.

Lue lisää: HUS:n ylilääkäri avaa laskelmansa: Näin sotesta tulee tuplakulu – pelaako päivystys vain lentopalloa?

Valtiovarainministeriön valtiosihteeri Martti Hetemäki kommentoi sote-säästöjä maanantaina julkaisemassaan kirjoituksessa. Hän listaa viisi syytä, joiden nojalla katsoo sote-uudistuksen säästön mahdolliseksi.

–2000-luvun heikon kehityksen perusteella sote-palvelujen tuottavuudessa on paljon parannettavaa, isot erot palvelujen laadussa ja kustannuksissa viittaavat myös suureen tuottavuuspotentiaaliin, Hetkemäki sanoo.

Lisäksi hän arvioi, että jo vanhusten laitoshoidon vähennys vanhuspalvelulain tavoitteen tasolle toisi suuren säästön.

–Tuottavuutta voidaan parantaa hyödyntämällä työvoiman suurta luonnollista poistumaa. Suurimmat soite-säästöt syntyvät vähentämällä palvelutarvetta, valtiosihteeri sanoo.

Hetemäen mukaan nykyinen kuntapohjainen järjestelmä on kaksinkertaistanut menot 2000-luvulla takaamatta palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja estämättä ratkaisuja, jotka ovat tulossa kalliiksi.

–Siksi tarvitaan uudistus, joka turvaa palvelut myös tulevaisuudessa. Sen toteuttamiseksi ei ole yhtä parasta mallia, hän kommentoi.

Matti Virén pitää erikoisena myös soten liittämistä aluehallinnon uudistamiseen, eli maakuntahallintoon. Hänen mukaansa tämä ei kuulosta järkevältä.

–Näkyvissä on vain massiivinen uusi hallintorakenne, jolla ei ole mitään positiivista annettavaa palvelusten tuotantoon, allokaatioon ja tehokkuuteen. Mistä uudet valtuustot päättävät? Siitä, että ne vinkuvat lisää rahaa valtiolta ja käyvät paikkakuntakohtaista kissanhännänvetoa niille lahjoitetuista fasiliteeteista. Ymmärrän kyllä poliitikkojen mieltymiseen uuteen himmeliin: sadoille kyläpoliitikoille aukeaa ura tehtävissä, joissa ei vaadita mitään osaamista eikä vastuuta. Jos rahasta on pula, niin maakuntahallinnon torppaamisen pitäisi olla prioriteettilistalla hyvin, hyvin korkealla, hän tylyttää.

Hän huomauttaa blogistaan syntyneessä keskustelussa, että maakunnille suunnitellut tehtävät eivät vaadi maakuntahallintoa.

Owal Groupin toimitusjohtaja, Turun yliopiston dosentti Mikko Wennberg on ennustanut sote-uudistuksen kaatuvan ensi vuonna. Hän uskoo, että sen jälkeen Suomessa palataan malliin, joka pohjautuu nykyisen rakenteen kehittämiseen.

–Käytännössä tämä tarkoittaa viiteen erva-alueeseen pohjautuvan mallin kehittämistä eli nykyisen rakenteen kehittämistä sote-uudistuksen tavoitteita paremmin tukevaksi. Valinnanvapautta viedään eteenpäin alueellisten kokeilujen ja pilottien kautta.

