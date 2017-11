Tutkija suomalaisiin kohdistuvista vakoiluepäilyistä: "Julkaiskaa se lista!"

Helsingin yliopiston Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen yliopistolehtori Arto Luukanen vaatii niin sanonut Tiitisen listan julkistamista. Luukkanen nostaa Puheenvuoron blogissaan esiin Alpo Rusin ja Jarmo Korhosen uutuuskirjan "Kremlin jalanjäljet" (Docendo 2017), jossa puhutaan muun muassa SDP:n aikaisemman puoluejohdon yhteyksistä Neuvostoliittoon ja Venäjään.

–Meillä oli pilvin pimein näitä ”suhteita”. Useat näistä henkilöistä ovat vieläkin politiikassa mukana. Kuka kävi lounailla? Entä kenestä tuli ”epävirallinen tietolähde”? Entä kuka ”värvättiin”? On mahdollista, että meillä on nykyisessä presidentinvaalikampanjassa mukana tällaisia kohteita, Luukkanen kommentoi.

Hänen mukaansa on hyvä muistaa, että Neuvostoliiton toiminta suuntautui suomalaista demokratiaa vastaan.

–Se tuhosi oikeasti ihmisten uria ja nosti esille niitä, joilla ei ollut puhtaita motiiveja poliittiseen vaikuttamiseen. On hyvin mahdollista, että tällainen toiminta jatkuu. Korkeimmalla taholla? Kaikki nämä kysymykset jäävät auki siihen saakka kunnes nämä lähteet tongitaan esille. Koodinimien selvittäminen on vaikeaa sillä tätä ns. oikean henkilöllisyyden ja koodinimen välistä tietoa KGB pyrki salaamaan viimeiseen saakka.

Luukkanen korostaa, että on kuitenkin olemassa lista, jossa tämä "salaisista salaisin" on purettu auki. Hän viittaa niin sanottuun Tiitisen listaan, joka on suojelupoliisin vuonna 1990 saama nimilista henkilöistä, jotka ovat kiinnostaneet Itä-Saksan turvallisuuspalvelu Stasia. Listalla on 18 nimeä.

Rusin ja Korhosen kirjan mukaan listalla olisi useiden ulkoministeriön huippuvirkamiesten ja Kalevi Sorsan nimi. Alpo Rusi on nostanut Kalevi Sorsan esiin myös jo vuonna 2011 julkaisemassaan kirjassa "Tiitisen lista" (Gummerus).

–Ongelma on se, että Tiitisen listaa ei ole julkistettu sillä nykyinen poliittinen eliitti pelkää oman poliittisen tulevaisuutensa puolesta, Luukkanen kommentoi.

–En kuitenkaan usko, että sillä olisi niin pahoja seurauksia. Suomen kansa ei enää tarvitse tällaista holhousta, herra Tiitisen menneisyyden hallinnan ajat ovat ohitse. Joka tapauksessa: julkaiskaa se lista, hän päättää.

