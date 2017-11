"Hallitus on jumissa kauhun tasapainossa" - Tyly lista soten ongelmista

Viestintätoimisto Kreabin toimitusjohtaja, entinen SDP:n puoluesihteeri Mikael Jungner arvioi sote-uudistusta tylyin sanoin. Hänen mukaansa tällä hetkellä näyttää siltä, että uudet ongelmat kasaantuvat eikä alkuperäisiä päästä ratkomaan.

–Alussa oli vain kaksi ongelmaa. Jonot terveyskeskuksissa ja väestön ikääntymisen vaatimat säästöt. Noita lähdettiin ratkomaan. Ensimmäisessä vaiheessa hankkeella tosin oli vain välinearvo, todellisuudessa tavoiteltiin vahvempia kuntia. Tuo epäonnistui. Toisessa vaiheessa hankkeella puolestaan tavoiteltiin lähinnä vahvempia maakuntia. Tuo on kesken.Vaikka hanke on kesken, on ongelmien määrä kasvanut. Noiden kahden alkuperäisen ongelman lisäksi näyttää nousseen ainakin kuusi uutta, Jungner arvioi Facebookissa julkaisemassaan kommentissa.

Hän sanoo suoraan, ettei yksikään muu hallitus tekisi tällaista uudistusta.

–Yksikään muu hallitus ei tekisi tällaista maakuntauudistusta. Maakuntahallinnon hinnaksi kokoomus asetti valinnanvapauden. Myöskään tällaista valinnanvapautta ei yksikään muu hallitus toteuttaisi. Hallitus on jumissa kauhun tasapainossa. Järkeviin uudelleenarviointeihin ei ole tilaa, matka jatkuu vaikka kaikki näkevät edessä häämöttävän rotkon, Jungner kommentoi.

Hän huomauttaa, että Pohjois-Suomessa kunnat ovat jo sitoneet tulevan maakunnan käsiä ostamalla sairaalapalvelut 2030-luvulle saakka yksityiseltä tuottajalta.

–Noin varmistetaan että maakunta ei pääse tekemään kuntien kannalta ikäviä päätöksiä. Tästä kaikesta on syntipukiksi nostettu yritys, joka on vain vastannut saamaansa tarjoukseen. Yritysvihamielisyys on kasvussa ja se on uusi ongelma. Yritysten demonisoiminen muutoinkin yritysvastaisessa Suomessa ei ole järkevää.

Yksi ongelma Jungnerin listauksessa on se, että puolueiden keskusjohto kertoo mitä pitäisi tehdä, mutta alueella saman puolueen poliitikot tekevät jotain aivan muuta.

–Luottamus puolueiden kykyyn johtaa hiipuu. Tämäntyyppinen rapautuminen on uusi ongelma. Jo valmiiksi rikki oleva politiikka on entistäkin enemmän rikki, hän lommentoi.

Jungnerin mukaan asiantuntijoiden näkemykset on jouduttu syrjäyttämään, koska aluksi uudistuksella haettiin vahvoja kuntia ja myöhemmin vahvoja maakuntia. Hän sanoo perustuslakivaliokunnan joutuneen kaiken tämän yhteen sovittajaksi ja sen vuoksi valiokunta politisoitunut enemmän kuin vuosikymmeniin.

–Ongelma maassa, jossa perustuslain tulkkina on eduskunnan valiokunta, ei tuomioistuin, Jungner huomauttaa.

Hän moittii eri osapuolia myös riitelystä.

–Perustuslakiasiantuntijat, terveydenhuollon asiantuntijat, sosiaalitoimen asiantuntijat, virkamiehet, yksityiset yritykset ja poliitikot on tämän hankkeen tiimoilta itse kukin vuorollaan leimattu osaamattomaksi, vääristeleväksi, puolueelliseksi, moraalittomaksi, typeräksi, ahneeksi, vanhaan jämähtäneeksi, stalinistiksi ja moneksi muuksi. Ongelma kaikille.

Jungnerin mukaan näyttää siltä, että uudistuksella on päättäjille lähinnä välinearvo, kun todellinen tavoite on jossain muualla kuin julkilausutuissa kommenteissa.

–Aatteen lipun heiluttamisessa, hallituksen heiluttamisella, kasvojen säilyttämisessä, aseman varmistamisessa, vaalipopulismissa, taustaryhmien tukemisessa. Siksi kunkin mielipide muokkautuu tuon oman piilotavoitteen saamiseksi. Perusongelmaan pureutuvaa dialogia ei käydä. Tällaisessa tilanteessa syntyy näin toimien jo ihan teoriassa aina tällainen lopputulos. Suuri sotku.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) vakuutti lauantaina keskustan puoluevaltuustolle, että sote-uudistus viedään maaliin.

–Edellinen hallitus joutui nostamaan kädet pystyyn ja toteamaan, että ei tästä mitään tule. Tällä maalla ei ole enää varaa samaan, Sipilä sanoi.

Oppositiopuolue RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson puolestaan kuvaili lauantaina sotea hallituksen "kipukynnykseksi".

–Jos tulee seuraava kriisi tällä hallituskaudella, uusien vaalien kautta mennään, hän sanoi Ylen Ykkösaamussa.

