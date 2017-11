Kansanedustaja vaatii päivystysasetuksen muuttamista: "Omaan napaan tuijottaminen tuhoaa Lapin tulevaisuuden"

Hallituspuolue Sinisten kansanedustaja Matti Torvinen vaatii päivystyasetuksen muuttamista niin, että maakunnissa joissa on kaksi keskussairaala on myös kaksi päivystävää sairaalaa.

–Mehiläisen pyrkimys omia itselleen Meri-Lapin sotemiljardit on estettävä. Vain Lapin päättäjien yhteistyö ja sosiaali- ja terveysministeriö voivat mahdollistaa etteivät Lapin sosiaali ja terveyspalvelut hajoa. Ministereiden Saarikon ja Mattilan on nyt vakavasti harkittava päivystysasetuksen muuttamista. On muutettava asetusta siten, että maakunnissa joissa on kaksi keskussairaala on myös kaksi päivystävää sairaalaa, hän sanoo tiedotteessaan.

Torvisen mukaan tällä hetkellä vain yliopistosairaalan alueella voi olla kaksi päivystävää sairaalaa. Etelä-Savossa ja Lapissa on nyt kaksi keskussairaala. Hän sanoo, että näiden osalta asetuksen muutos pelastaa palvelut.

–Tulen välittömästi olemaan yhteydessä ministereihin ja Lapin kansanedustajiin asetuksen muutoksen käynnistämiseksi, Torvinen lupaa.

Lapissa ja Etelä-Savossa asetuksen muutos tarkoittaisi Torvisen mukaan myös sitä, että voittoja etsivät monikansalliset yhtiöt eivät pääse käyttämään tilannetta edukseen.

–Lapin sairaanhoitopiirit sopivat työnjaosta jo kesäkuussa. Kuitenkin Itä-Lapin ja Pohjois-Lapin poliitikkojen vastustus kaatoi loistavan yhteistyömallin. Lapin kuntapäättäjien on nyt palattava neuvottelupöytään. Omaan napaan tuijottaminen tuhoaa Lapin maakunnan tulevaisuuden.

Neljä merilappilaista kuntaa päätti noin kaksi viikkoa sitten ulkoistaa terveydenhuoltonsa Mehiläisen kanssa perustettavaan yhteisyritykseen. Lisäksi kaksi kuntaa liittyi sopimukseen erikoissairaanhoidon osalta. Sopimuksessa ulkoistetaan myös Kemissä sijaitseva Länsi-Pohjan keskussairaala. Sopimusta ei ole lopullisesti vielä vahvistettu. Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) on vedonnut kuntiin, jotta ne peruisivat sopimuksen.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kommentoi ulkoistussopimuksia keskustan puoluevaltuustossa lauantaina.

–Ymmärrän hyvin kuntapäättäjiemme tuskaa. Kumpaan voi luottaa, ison pörssiyrityksen avokätisiin lupauksiin vai tulevan maakunnan päättäjiin tilanteessa, jossa kukaan ei voi vielä tarkasti kertoa, miten juuri minun kuntani asukkaiden palvelut järjestetään? Pohjimmiltaan kyse on siitä, kenen asialla olemme. Näemmekö yhteisen edun? Olemmeko pelastamassa julkisia palveluita? Annammeko pienyrityksille reilusti tilaa maakuntien palvelujen tuottamisessa? Vai olemmeko suurten kansainvälisten yritysten juoksupoikia, hän sanoi.

