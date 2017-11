Helsinkiläisen "herraklubin" sääntö suututtaa: "Vaihtakoot sen nimeä jos haluavat jatkaa tuolla linjalla"

Helsingin Pörssiklubi pitää edelleen kiinni säännöstä, jonka mukaan naiset eivät pääse sen jäseniksi. Esimerkiksi Helsingin pörssin entinen toimitusjohtaja Lauri Rosendahl sanoo kuitenkin, että klubin pitäisi vaihtaa nimeä, jos se haluaa jatkaa valitsemallaan linjalla.

–Kuka tahansa saa perustaa ihan mitä tahansa "klubeja" haluaa. Minua häiritsee kuitenkin tuon klubin nimi ja se, että se jotenkin liitetään edelleen pörssiin. Vaihtakoot sen nimeä jos haluavat jatkaa tuolla linjalla, hän kommentoi Kauppalehden asiaa käsittelevästä uutisesta syntyneessä keskustelussa.

Nykyisin Tukholman pörssin ja Nasdaq Nordicin toimitusjohtajana työskentelevä Rosendahl kertoo olleensa ensimmäinen Helsingin pörssin toimitusjohtaja, joka ei ollut Pörssiklubin jäsen.

Samassa keskustelussa pörssiyhtiö Componentan entinen pitkäaikainen toimitusjohtaja Heikki Lehtonen sanoo, että Pörssiklubin on aika palata nykyaikaan.

–Klubi toimii pääosin tiloissa jotka omistaa Pörssisäätiö. Säätiö on yleishyödyllinen ja siten verovapaa. Säätiön tehtävä on säädekirjansa mukaisesti edistää arvopaperimarkkinoiden ja arvopaperisäästämisen kehittämistä. Päätös vuokrata edullisella sopimuksella tilat herraklubin käyttöön, joka ei edes teoriassa voi edustaa valtaosaa suomalaisista arvopaperisäästäjiä on kyseenalainen säätiön tarkoituksen kannalta. Kun Pörssiklubi 1910 perustettiin pidettiin erittäin tärkeänä, että klubi on avoin kaikille eli siihen aikaan suomen ja ruotsin kielisille liike-elämän ihmisille. Nyt 2010-luvulla olisi korkea aika pitää huoli siitä, että klubi on avoin kaikille päteville ja halukkaille liike-elämän ihmisille sukupuoleen katsomatta.

Pörssiklubin nettisivuilla linjataan, että ”täällä vaalitaan herrainklubin perinteitä, mutta klubi on samalla vahvasti ankkuroitu nykyaikaan. Alusta lähtien klubin jäsenet ovat voineet seurustella keskenään luottamuksellisessa ilmapiirissä, kokoontua lounaalle, päivälliselle ja juhliin sekä keskustella ja vaihtaa mielipiteitä pörssiin, elinkeinoelämään ja yhteiskuntaan liittyvistä asioista. Perinteet säilyvät mutta toiminta sopeutetaan jatkuvasti tämän päivän vaatimuksiin ja tuleviin haasteisiin."

Jäsenyyden rajaamista vain miehille on perusteltu yhdistyksen pitkällä perinteellä. Yhdistyksen sääntöihin kirjatulla rajauksella on Kauppalehden mukaan kuitenkin lyhyt historia. Vuonna 1910 perustetun klubin säännöissä naisten jäsenyys kiellettiin alle 20 vuotta sitten. Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH) sääntömuutos kirjattiin 21. lokakuuta 1997.

Kauppalehden saamien tietojen mukaan Pörssiklubissa on jo pitkään jatkunut keskustelu siitä, pitäisikö sääntöjä muuttaa niin, että naisetkin hyväksyttäisiin jäseniksi. Muutos vaatii, että 2/3 jäsenestä hyväksyy sääntömuutoksen kahdessa peräkkäisessä kokouksessa.

Helsingin Pörssiklubin viestinnästä vastaava jäsen Juhani Mäkinen sanoo lehdelle, että jäseneksi pääsemiseen liittyvästä sukupuoliasiasta on aika ajoin keskusteltu, mutta toistaiseksi sääntö on haluttu pitää ennallaan.

–Toistaiseksi on ollut vallalla näkemys, että nykytila on hyvä. Aihetta pohditaan tasaisin väliajoin.

Hallitusammattilainen Maarit Aarni-Sirviö sanoo Kauppalehdelle suoraan, että häntä on jo pitkään harmittanut Helsingin Pörssiklubin naissääntö.

–On aivan käsittämätöntä, että Pörssiklubin jäseniksi ei oteta naisia. Yleensä kieltäydyn, jos joku pyytää minua esimerkiksi lounaalle tai johonkin tilaisuuteen Pörssiklubille. Myös useat kollegani kieltäytyvät kutsusta ja käyttäytyvät samoin. Se on pientä, hiljaista vastarintaa.

Pörssiklubissa on yli 1700 jäsentä. Keski-ikä on noin 55 vuotta.