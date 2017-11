KL: Miessäännöllään suututtanut ”herraklubi” menettämässä vuokrasopimuksensa – ”Nimi on harhaanjohtava”

Pörssisäätiö aikoo irtisanoa Pörssiklubin vuokrasopimuksen ja neuvotella ehdot uusiksi, kunhan nykyinen vuokrasopimus päättyy vuoden 2020 lopussa, kertoo Kauppalehti.

Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri sanoo lehdelle, klubin nimi aiheuttaa hämmennystä kerran vuodessa. Helsingin Pörssiklubi pitää edelleen kiinni säännöstä, jonka mukaan naiset eivät pääse sen jäseniksi.

–Pörssiklubilla on pitkä vuokrasopimus, jonka päättyessä vuonna 2020 irtisanomme sen ja arvioimme ehdot uudelleen. Se on selvä asia. Klubi omistaa osan tiloistaan. Klubin nimi on harhaanjohtava, sijoittaminen kuuluu kaikille, Lounasmeri sanoo.

–Pörssiklubi ei edistä samaa asiaa kuin mitä Pörssisäätiö. Pörssisäätiö edistää arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita. Pörssiklubi on meidän vuokralaisemme, joka on miesten kerho.

Klubin säännöt ovat herättäneet suuttumusta. Pörssiyhtiö Componentan entinen pitkäaikainen toimitusjohtaja Heikki Lehtonen sanoi aiemmin, että Pörssiklubin on aika palata nykyaikaan. Lehtonen arvosteli myös Pörssisäätiötä päätöksestä vuokrata tiloja Pörssiklubille.

–Päätös vuokrata edullisella sopimuksella tilat herraklubin käyttöön, joka ei edes teoriassa voi edustaa valtaosaa suomalaisista arvopaperisäästäjistä on kyseenalainen säätiön tarkoituksen kannalta, Lehtonen sanoi.

Lähde: Kauppalehti