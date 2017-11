Näkökulma: Näin syntyi kiusallinen turpo-hässäkkä – ja se vain jatkuu

Suomen pääministerinä vuosina 1995–2003 toiminut Paavo Lipponen (sd.) päästi suustaan ihmeellisen murahduksen viime viikonloppuna.

Hän lausahti Aamulehden mukaan, ettei "tällaisia demokratian ulkopuolisia porukoita pitäisi olla olemassa" puhuessaan maamme turvallisuusetuja vaalivasta turvallisuuskomiteasta. Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) oli vielä selkeämmin valmis viemään samaiselta turvallisuuskomitealta sille nykyisin kuuluvan roolin.

”Kuten tämä tuorein esimerkki kertoo, ei komitea saa puhua koko Suomen kannanotoista”, Kanerva vaati. Hän viittasi presidentinvaalitaiston alla nousseeseen kohuun turvallisuuskomitean työpaperista, jossa puhuttiin myös äärimmäisistä uhkakuvista.

Lipposen ja Kanervan Turussa heittämät erikoiset kommentit ovat uusin lisä turpo-hässäkkään, joka on kuin suoraan hämmentämisen käsikirjasta.

Löylyä keskusteluun löi jo muutama viikko sitten itse tasavallan presidentti Sauli Niinistö, joka piti ensimmäisessä presidentinvaalitentissä lokakuun lopussa komitean käyttämien asiantuntijoiden julkisuuteen päätyneitä pohdiskeluja ”trollauksena”.

Presidentti osasi puhua ”asiantuntijaporukasta”, mutta moni muu on pitänyt näkemystä komitean kannanottona. Vielä kerran: kyse ei ollut turvallisuuskomitean kannanotosta, vaan komitean sihteeristön käyttämien asiantuntijoiden pohdiskelusta ja muistiosta, jonka pohjalta komiteatyö jatkuu.

Palkitun Faktabaarin mukaan muistiosta uutisoitiin alun perin asiallisesti Helsingin Sanomissa, mutta kohun sai liikkeelle seuraavana päivänä 29.10. Ilta-Sanomissa ilmestynyt kommentti, joka oli otsikoitu: ”Mitä peliä puolustusministeriön turvallisuuskomitea pelaa presidentinvaalien alla?”.

Faktabaari pui tuota Ilta-Sanomien toimittajan Timo Haapalan spekulatiivista kirjoitusta näin: ”Tekstissä muistiota käsiteltiin turvallisuuskomitean päätöksenä. Komitean kerrottiin sekä ’kehottavan’, että ’pelottelevan’ kansalaisia. Jutussa kysytään, ’miksi komitea tuli ulos juuri nyt’ ja epäiltiin, että komitea pelaa ’jotain omaa turvallisuuspoliittista peliään’.”

”Ulos oli tultu”, koska oli päätetty, että komitean muistio on julkinen. Helsingin Sanomat keksi sitä kai ensimmäisenä pyytää. Siinä ei siis ilmeisesti ollut yhtään sen kummempia ”pelejä” käynnissä, mutta niin vain keskustelu otti ja ryöpsähti. Ilta-Sanomatkin oikaisi juttua muutama päivä myöhemmin kertomalla, ettei kyse ollut turvallisuuskomitean jäsenten tekemistä uhka-arvioista.

Turvallisuuskomiteassa on edustettuna Suomen virkamieskunnan terävin keihäänkärki ja on siellä poliittistakin ulottuvuutta. On kansliapäällikköä, poliisijohtajaa, korkeaa upseeria ja pääministerin valtiosihteeri, ex-ministeri Paula Lehtomäki (kesk.) varapuheenjohtajana. (Katso tästä turvallisuuskomitean jäsenet: https://www.turvallisuuskomitea.fi/index.php/fi/turvallisuuskomitea#jäsenet )

Turvallisuuskomitea edistää Suomen kokonaisturvallisuutta. Se ennakoi varautumista häiriö- ja poikkeustilanteisiin. Komitea tuottaa materiaalia tasavallan presidentin vetämän tp-utvan tarpeisiin, poliittisen päätöksenteon tueksi. ”Demokratian ulkopuolisena porukkana” sitä on jo pelkän nimilistan perusteella mahdoton pitää.

Faktabaarissa muistutettiin 5.11. turvallisuuskomiteaan liittyvän poliittisen keskustelun etenemisestä tällainenkin asia: ”Ehdokkaiden piirin ulkopuolella poliitikoista ensimmäisenä muistiota ja siitä syntynyttä kohua kommentoi Facebookissa kansanedustaja Tuomioja. Hänen syyttävä sormensa kohdistui turvallisuuskomiteaan, johon hänen mukaansa on koottu ”supisuomalainen joukko pahauskoisia hölmöjä”.

Tässä tarkoitetaan siis entisen ulkoministerin Erkki Tuomiojan (sd.) Facebook-kommenttia, joka löytyy verkosta.

Ja edelleen: ”Ulkoisiin uhkiin varautuminen on kansallisen turvallisuuspolitiikan ydin. Vastuu siitä, että aihetta koskeva julkinen keskustelu edistää kansallista turvallisuutta on viime kädessä poliitikoilla, ei virkamiehillä”.

Ovatko poliitikot toimineet tässä Suomen turvallisuuspolitiikan ympärille rakentamalla rakennetussa hässäkässä, kuten heiltä olisi sopinut odottaa?

Kirjoittaja on Uuden Suomen päätoimittaja.