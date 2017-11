Petteri Orpo luetteli Suomen 4 turvallisuusuhkaa: ”Neljäs asettaa kaiken muun perspektiiviin”

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo arvioi joukkotuhoaseet merkittävimmäksi globaaliksi turvallisuusuhaksi.

Suomen Atlantti-seurassa pitämässään puheessa Orpo sanoo, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan itseisarvona ei ole ylläpitää mahdollisimman hyviä suhteita kaikkiin maihin suhteiden vuoksi, vaan suomalaisten turvallisuuden takaaminen.

–Turvallisuusuhista päällimmäisenä on terrorismi. Toisena on huoli kansainvälisen turvallisuusjärjestelmän kestävyydestä, jota on järkyttänyt ennen kaikkea Venäjän voimapolitiikka. Kolmas turvallisuusuhka liittyy länsimaisten yhteiskuntien sisäiseen yhtenäisyyteen, jota populistiset ääriliikkeet ja hybridivaikuttaminen nakertavat sekä sisältä että ulkoapäin, Orpo luettelee arvioimiaan turvallisuusuhkia.

Hän täsmentää, että hybridivaikuttamisen taustalla on tavoite heikentää vastustajaa omien päämäärien kuten oman globaalin aseman vahvistamiseksi.

Neljäs turvallisuusuhka on Orpon mukaan joukkotuhoaseet, joka uhkana ”asettaa kaikki muut maailmanpolitiikan haasteet perspektiiviin”.

–Joukkotuhoaseet ovat uhka turvallisuudelle ja hyvinvoinnille kaikkialla maailmassa. Pohjois-Korean vastuuton politiikka on hyvä muistutus siitä, kuinka suuria riskejä ydinaseisiin liittyy. Maltin täytyy säilyä kaikilla osapuolilla. Kansainvälisen yhteisön on käytettävä kaikki mahdolliset diplomaattiset keinot tilanteesta eteenpäin pääsemiseksi, Orpo vaatii.

”Kaikkein oleellisinta vahvistaa Lissabonin sopimusta”

Euroopan tiivistyvää puolustusyhteistyötä Orpo pitää sotilasliittoihin kuulumattoman Suomen etuna. Hän kuitenkin painottaa, että EU:sta ei ole tulossa puolustusliittoa, vaikka 23 jäsenmaata allekirjoittikin sitoumuksen syventää puolustusyhteistyötä pysyvän rakenteellisen yhteistyön puitteissa (PRY).

–Kaikkein oleellisinta on kuitenkin vahvistaa Lissabonin sopimuksen avunantovelvoitetta. Mitä virkaa hyvillä rakenteilla on, jos EU-maat eivät tiukan paikan tullen olekaan valmiita auttamaan toisiaan? Orpo kysyy.

Samaa painotti myös keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhanen maanantaina järjestetyssä vaalitentissä.

–Eduskunnan kanta vuodelta 2006 on, että hyökkäys yhtä EU-jäsenvaltiota kohtaan merkitsisi muiden apuun tuloa monin keinoin, mukaan lukien sotilaalliset toimet. On nimenomaan Suomen etu työskennellä sen eteen, että muut EU:n jäsenmaat tulkitsisivat avunantovelvoitetta samalla tavalla.

Kansainväliset pelisäännötkin kohta ”made in China”?

Atlantti-seurassa pitämässään puheessa valtiovarainministeri Orpo painottaa vapaakaupan merkitystä ja Euroopan sekä Yhdysvaltojen taloussuhteiden syventämistä. EU:n ja Yhdysvaltojen virittelemä TTIP-vapaakauppasopimus tyssäsi käytännössä presidentti Donald Trumpin valintaan.

Trump on eri puheissa vastustanut Yhdysvaltojen vapaakauppasopimuksia ja linjannut, että Yhdysvaltojen on pantava nyt oma etu edelle (America First).

–Tiedämme, että vapaakauppa tuo tuntuvia hyötyjä puolin ja toisin. Vahvasti ulkomaankaupasta ja kansainvälisestä erikoistumisesta elävänä maana tämä on Suomelle erityisen tärkeä kysymys. Elleivät Eurooppa ja Yhdysvallat rakenna maailmantalouden perustaa ja standardeja, niin pelisäännötkin ovat tulevaisuudessa ”made in China”.