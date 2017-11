Haastattelu espanjalaislehdessä hämmensi – Tässä Sauli Niinistön virallinen linjaus Nato-kansanäänestyksestä

Jatkokaudelle hakevan presidentti Sauli Niinistön haastattelu espanjalaislehdessä aiheutti kotimaassa ihmettelyä siitä, onko presidentti muuttanut suhtautumistaan Nato-kansanäänestykseen. Linjanmuutoksesta ei ole kyse, presidentinkansliasta kerrotaan Uudelle Suomelle. Kansanäänestys ei kuitenkaan ole presidentille itseisarvo.

Sanomalehti El Paisin haastattelua on tulkittu Suomessa niin, että Niinistö ei enää kannattaisikaan neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämistä sotilasliitto Naton jäsenyydestä päätettäessä. Niinistö on aiemmin puhunut vahvasti sen puolesta, että Natoon liittymisen legitimiteetti – kansan hyväksyntä – täytyy selvittää ennen liittymistä ja että paras keino tähän olisi kansanäänestys.

Presidentti Niinistö on kertonut näkemyksensä neuvoa-antavasta Nato-kansanäänestyksestä äskettäin muun muassa Ilta-Sanomien vaalikoneessa. Tähän lausuntoon viittaa presidentinkanslia Uuden Suomen kysyessä selvennystä espanjalaislehden artikkeliin.

– Nato edellyttää, että jäsenyydellä on kansan tuki. Kansan tuki on mielestäni mitattava legitiimillä tavalla, siis niin, että hävinnytkin osapuoli joutuu myöntämään oikein menetellyn. Eduskunta tekee lopullisen päätöksen; ellei kansalta ole kysytty, siitä nousee pääargumentti Natoa vastaan. Minulle sopii, jos joku kansanäänestyksen asemasta keksii täysin luotettavan ja legitiimin mittaustavan. Se ei kyllä paljoa kansanäänestyksestä varmaan poikkeaisi, Niinistö kirjoittaa IS:n vaalikoneessa.

Toisin sanoen Niinistö on melko vahvasti kansanäänestyksen järjestämisen puolella siinä tapauksessa, että poliittinen johto päättäisi edetä jäsenyysasiassa.

”Minulle sopii, jos joku keksii kansanäänestykselle vaihtoehdon”

Niinistö ei El Paisin haastattelussa ottanut suoraan kantaa siihen, tulisiko kansanäänestys järjestää vai ei. Hän kuitenkin korosti, että kansanäänestys ei ole hänelle prioriteetti, vaan nimenomaan legitimiteetin selvittäminen – jollain tavalla. Lehden mukaan Niinistö myös nosti esiin sen, että kun kyselyiden mukaan Natoon liittymistä kannattaa tällä hetkellä vain noin 22 prosenttia suomalaisista, ei kansanäänestyksen järjestäminen ole perusteltua juuri nyt.

Kansan enemmistön lisäksi enemmistö puolueista on jäsenyyttä vastaan.

– Pitäisi olla kahden kolmasosan enemmistö [Naton puolella], ja nyt sitä ei ole, Niinistö sanoo espanjalaislehdelle.

Suomen virallisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan mukaan Suomi on sotilasliittoihin kuulumaton maa, joka kuitenkin ylläpitää mahdollisuutta liittyä Natoon. Niinistö ei presidentinvaalikampanjassaan lähtökohtaisesti esitä muutosta tähän. Esimerkiksi HS:n vaalikoneessa hän vastaa kysymykseen siitä, pitäisi Natoon liittyä lähivuosina, valitsemalla vaihtoehdon ”en osaa sanoa”. Hänen mukaansa jo mahdollisuus hakea jäsenyyttä on turvallisuuspolitiikassa ”väline” verrattuna siihen, että takavuosina Suomi sitoutui hallitusohjelmassaan pidättäytymään Nato-jäsenyyden hakemisesta. Presidenttiehdokkaista Natoon liittymistä ajaa vain Rkp:n Nils Torvalds, kun taas voimakkaimmin kaikenlaista yhteispuolustusta, myös EU:n piirissä tapahtuvaa, vastaan on vasemmistoliiton Merja Kyllönen.

