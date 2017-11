Alkoholilaki: Kansanedustaja oudoksuu etämyynnin estämistä – ”Hidas ja terveen järjen vastainen linja”

Kansanedustaja Mikko Alatalo (kesk.) pitää alkoholin etämyyntiä nykyisellään hankalana ja byrokraattisena. Alatalo on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen hallituksen vastattavaksi.

Alatalo ihmettelee sosiaali- ja terveysministeriön (STM) etämyynnin kieltävää linjausta, koska perustuslakivaliokunta totesi, että etämyynti on laillisesti sallittua. Alkoholilain kokonaisuudistus meni eduskunnan käsittelyyn syyskuussa, jolloin STM toisti, että etämyynnin kielto ulkomailta on säilytetty lakiesityksessä. Ministeriön valmisteleman lakiesityksen tarkoitus on kuitenkin selventää kieltoa.

STM on tunnustanut, että nykyiset etämyyntisäännökset ovat olleet epäselvät, ja todennut, että säännöstä tarkastellaan uudestaan, kun virolaisyrittäjän Alkotaxia koskeva juttu ratkaistaan korkeimmassa oikeudessa. STM:n mukaan etämyyntikieltoa koskevaa säännöstä muutetaan tarvittaessa.

Helsingin hovioikeus päätti keväällä, että mietojen alkoholijuomien etämyynnin on oltava sallittua, mutta väkevien ei, koska Alkolla on Suomessa monopoli. Tuomiosta valitettiin, joten lainvoimainen ratkaisu riippuu nyt Korkeimman oikeuden päätöksestä. Hovioikeus oli pyytänyt EU-tuomioistuimelta ennakkopäätöksen tuomiota varten.

Perustuslakivaliokunta katsoi viime viikolla lausunnossaan, ettei se hyväksy uuteen lakiin kaavailtua etämyynnin rangaistavuutta. Syynä on se, että laki ei nykyisellään kiellä etämyyntiä yksityiseen käyttöön.

– Rangaistavuus on rikoslaissa kytketty alkoholin lainvastaiseen maahantuontiin, ei sitä vastoin ”etämyyntiin”. Ehdotetut säännökset ja niiden perustelut ovat näin ollen epäselvässä suhteessa ja osin jopa ristiriidassa keskenään. Etämyynnin kieltoon liittyy myös merkittäviä EU-oikeudellisia kysymyksiä, joiden arviointi ei sinänsä kuulu perustuslakivaliokunnan valtiosääntöisiin tehtäviin, valiokunta totesi lausunnossaan.

Alatalon mielestä STM tulkitsee alkoholin etämyyntikieltoa tavalla, joka ”lisää byrokratiaa, eikä vähennä sitä, vaikka hallituksen tavoitteena on karsia sääntelyä”. Alatalon mielestä matkustajatuonti erityisesti Virosta on paljon merkittävämpi kansanterveydellinen ja taloudellinen ongelma kuin vaikkapa viinipullon tilaaminen suoraan tuottajalta Ranskasta tai Italiasta. Hänen mielestään STM ei ole esittänyt linjansa tueksi kansanterveydellisiä tulkintoja lainkaan, vaikka ne olisivat ainoita hyväksyttäviä perusteita, koska Suomessa on myös alkoholin ongelmakäyttöä.

–Kun arvokasta viiniä tilataan, vaikka laatikollinen joltakin eurooppalaiselta tilalta, niin tuskinpa sitä tilataan siksi, että halutaan vain humaltua rankasti. Ulkomaisesta verkkokaupasta alkoholin ostaminen ei ole erityisen nopeaa eikä halpaa, koska mukaan pitää laskea toimitus, Alatalo sanoo tiedotteessa.

–Nykyinen etämyynnin estävä toimintalinja on hidas ja terveenjärjen vastainen. Ostajan on nykyisin sovittava tilaus suoraan viinitilalta, järjestettävä itse kuljetus ja maksettava verot eli asioitava ainakin kolmen eri toimijan kanssa tilatessaan ulkomailta viiniä.

EU:n periaatteena on tavaroiden vapaa liikkuvuus. Alatalon mukaan järkevässä verkkokaupassa myyjä hoitaisi myynnin, kuljetuksen ja verojen maksun. Alatalo huomauttaa, että etämyynnin tavoitteena on EU:ssa järjestää valvotusti valmisteveron alaisten tavaroiden kauppa jäsenvaltiosta toiseen, millä estetään verojen kierto ja varmistettaisiin verotulot myös Suomeen.

–Ruotsissa asia on ohjeistettu selkeästi ja Ruotsi saa verotulot itselleen. Siellä etämyynti on ollut mahdollista jo 10 vuotta, Alatalo sanoo.

–Ei pidä unohtaa, että etämyynti ei ole vähittäiskauppaa Suomessa. Hallinta- ja omistusoikeus tavaroihin siirtyy ostajalle Suomen rajojen ulkopuolella. Suomessa on vähittäismyyntimonopoli, ei maahantuonti- tai etämyyntimonopoli.