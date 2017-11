Entä jos Helsinkiin ilmestyisi ”vihreitä miehiä”? – 9000 sotilaan harjoituksessa torjuttiin Vuosaareen ajettu ”säteilevä alus”

Yli 9 000 varusmiestä, reserviläistä ja ammattisotilasta sekä lisäksi joukko eri viranomaisia harjoittelevat hybridivaikuttamisen ja tunnuksettomien asemiesten torjuntaa ensimmäistä kertaa laajassa mittakaavassa maanantaina alkaneessa Uusimaa 17 -pääsotaharjoituksessa.

Tilannekuva muistuttaa Krimin valtauksesta, jossa tunnuksettomat ”vihreät miehet” eli venäläissotilaat miehittivät niemimaan nopeasti. Uusimaa-harjoituksessa vihollinen ei ole venäläinen vaan pohjoisesta tuleva ”keltainen K-valtio”.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) kertoo Uudelle Suomelle Helsingin Vuosaaren satamassa, että juuri tämänlaisiin tilanteisiin Suomen on nyt varauduttava, kun sodankäynnin rajaa häivytetään.

–Aiemmin julistettiin sota ja sitten sitä käytiin. Se raja on liudentunut. Nyt on otettu oppia ei pelkästään Krimistä vaan monesta muustakin tapahtumasta. Tässä täytyy osata toimia oikeaan aikaan eli myös harmaan alueen aikana.

–Tämä harjoitus on yksi esimerkki siitä, miten Suomi varautuu tällaisiin tilanteisiin.

Vastaavanlainen lähtökohta voisi olla myös kaavaillulla kansainvälisellä harjoituksella, Niinistö aprikoi.

Uusimaa-harjoitusta johtavien maavoimien komentaja, kenraalimajuri Petri Hulkko täsmentää, että ensimmäisessä vaiheessa on keskitytty hybridivaikuttamisen torjuntaan. Toisessa vaiheessa harjoitusta puolustetaan Uudenmaan aluetta maihinnousu- ja maahanlaskujoukkoja vastaan.

–Täällä pääkaupunkiseudulla erityisenä painopisteenä on tärkeiden kohteiden suojaus. Tässä tapauksessa tämä sataman elintärkeä voimalaitos, Hulkko toteaa Vuosaaren sataman voimalaitoksella.

Voimalaitoksen ympärille on noussut puolijoukkuetelttoja, joiden kamiinapiipuista tupruttelee savua. Edellisyön harjoitusskenaariossa satamaan on ajettu kaapattu rahtialus, josta oli havaittu ”säteilevää elementtiä”.

–Siihen operaation osallistui puolustusvoimat, rajavartiolaitos, poliisi, pelastuslaitos, säteilyturvakeskus ja satamaviranomaiset. Yhteistoiminnassa otettiin alus haltuun ja sieltä löydettiin säteilevää ainetta ja räjähtävää ainetta. Ne sitten neutralisoitiin, Hulkko selventää harjoituksen kulkua.

–Tänään alkaa Hankoniemessä harjoituksen toinen vaihe, jossa harjoitellaan maihinnousun ja maahanlaskun lyömistä eli sotilaallisen voiman käyttöä.

Syksyn aikana on käyty laajaa julkista keskustelua laajan, jopa 20 000 sotilaan kansainvälisen harjoituksen järjestämisestä Suomessa. Taustalla on puolustusministeri Niinistön avaus ja alustava kutsu, jonka hän jo esitti muun muassa Ruotsille ja Yhdysvalloille. Harjoitusta on perusteltu tarpeella harjoitella puolustusvoimien uutta tehtävää, kansainvälisen avun vastaanottoa.

Niinistö korostaa nyt, että apua ei ehdittäisi vastaanottaa sellaisessa äkillisessä hybridivaikuttamisen tilanteessa, mitä Vuosaaressakin harjoitellaan. Se olisi Suomen pystyttävä torjumaan itse.

Puolustusministeri pohtiikin, että jos kansainvälinen harjoitus päätettäisiin järjestää, voisi se alkaa omalla kansallisella vaiheella.

–Jos päätämme järjestää sellaisen harjoituksen kuin Ruotsissa Aurora oli syyskuussa, niin sen alkuvaihe voisi hyvin olla kansallinen vaihe, missä tapahtuu tällaista hybridivaikuttamista. Sitten harjoitellaan sitä kansainvälisen avun vastaanottamista, kun tilanne on selkiytynyt. Jos ajatellaan nykyaikaista kriisiä, niin se voisi olla aika luonteva lähtökohta.

–Mutta jätän sen suunnittelun puolustusvoimille. En kaikkea halua itse tehdä, sooloilusyytöksiä saanut puolustusministeri nauraa.

Kansainvälisistä operaatioista oppia – ”Isafissa maksettu kallis hinta”

Vuosaaren satamassa puolustusministeri Niinistö perehdytettiin ensihoidon sidontapaikkaan. Hän kertoo, että juuri kenttälääkintä on hyvä esimerkki siitä, miten kansainvälisistä operaatioista on opittu taitoja, jotka on pystytty viemään aina varusmieskoulutukseen saakka.

–Se on tehostunut ja sitä oppia on saatu. Kovin on kallis ollut hintakin, hän toteaa viitaten Afganistanin Isaf-operaation suomalaisuhreihin.

Afganistanin operaatiossa on menehtynyt kaksi ja loukkaantunut toiset kaksi suomalaista sotilasta.

–Mutta aina täytyy näitä kansainvälisiä operaatioitakin miettiä kansallisen puolustuksen suorituskyvyn kannalta, että mitä hyötyä saamme. Kenttälääkintä on yksi esimerkki, mitä kansainvälisistä kriisinhallintaoperaatioista on saatu.

–Ihmishenki säilyy nyt paremmin kuin viime sodissa.