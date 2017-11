Yle: Sauli Niinistöä äänestäisi 80 %, vain Huhtasaari on omiensa suosikki – ”Täysin historiallista”

Tasavallan presidentin Sauli Niinistön kannatus on noussut Ylen kyselyssä peräti 80 prosenttiin, kun muiden ehdokkaiden kannatus on laskenut. Tutkija pitää lukuja täysin historiallisina.

Suomessa on aina järjestetty toinen kierros presidentinvaaleissa, mikä alkaa nyt näyttää yhä epätodennäköisemmältä. Lisäksi istuvan presidentin kannatus on tavannut sulaa vaaleja lähestyessä, mutta Niinistö on päinvastoin lisännyt kannatustaan.

Tutkijatohtori Johanna Vuorelma Helsingin yliopistosta arvioi Ylelle, että tuoreet luvut ovat täysin historiallisia.

– On kyllä poikkeuksellinen tilanne. Esimerkiksi demarit on aina ollut hyvin vahva presidenttipuolue ja nyt puhutaan kahden prosentin kannatuksesta. Ja kyllä yleensä keskustan ehdokkaalle on tullut sellainen yli puoli miljoonaa ääntä. Missä ne tällä hetkellä ovat? Niinistön takana varmasti. Mutta en tiedä, mitä heillä olisi tehtävissä tässä tilanteessa, Vuorelma sanoo Ylelle.

Kantansa kertoneista neljä viidestä äänestäisi nyt Sauli Niinistöä. Se on 4 prosenttiyksikköä enemmän kuin lokakuun kyselyssä. Niinistö on ensi kertaa Haavistoa suositumpi myös vihreiden keskuudessa. Heistä 54 prosenttia äänestäisi Niinistöä ja 40 Haavistoa.

Toiseksi suosituin on vihreiden Pekka Haavisto, jonka kannatus on pudonnut lokakuun 14 prosentista 10 prosenttiin. Kolmantena on Laura Huhtasaari (ps.) neljän prosentin kannatuksella. Hänen perässään tulevat Tuula Haatainen (sd.) ja Matti Vanhanen (kesk.) kahdella prosentilla. Merja Kyllöstä (vas.) ja Nils Torvaldsia (r.) äänestäisi vain 1 prosentti kantansa kertoneista.

Puolueista vain perussuomalaiset pitävät omaa ehdokastaan Niinistöä parempana. Heistä 56 prosenttia äänestäsi Huhtasaarta ja 33 prosenttia Niinistöä.