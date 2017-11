Finlandia-voittaja junttiheitostaan Terholle tv:ssä: ”Keneltä pitäisi anteeksi pyytää – Toivottavasti pukki tuo isomman pipon”

Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon voittanut Juha Hurme vastasi kulttuuriministeri Sampo Terhon (sin.) vaatimukseen anteeksipyynnöstä Ylen aamu-tv:ssä. Hurmeen mielestä vaatimus oli hurja, sillä kiitospuhe oli humoristinen.

Puheen tarkoitus ei ollut Hurmeen mukaan pilkata tai nimitellä ketään. Hurmeen mukaan kaikki tilaisuudessa olleet tajusivat tämän.

– Keneltä pitäisi anteeksi pyytää, pyydetään reiluna ihmisenä nyt Sampolta, anteeksi, että puheeni lempeä huumori, jota et yhtään ymmärtänyt, sai sinut tuollaiseen hätäiseen ulostuloon henkisestä kaapistasi, toivotan siunauksellista adventin aikaa ja että pukki toisi kaksi numeroa isomman pipon. Nyt on anteeksi pyydetty joten kaikki hyvin, Hurme sanoi aamu-tv:ssä.

Hurme herätti kohua eilen palkintotilaisuudessa pitämässään kiitospuheessa.

– Opetelkaa ruotsia, juntit. Maailmankuvanne avautuu kummasti, hän sanoi puheensa lopulla.

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Terho twiittasi puheen jälkeen, ettei nimittely edistä kielikeskustelua tai avaa kenenkään maailmankuvaa ja toivoi Hurmeelta anteeksipyyntöä.

Toimittaja Jorma Melleri arvioi Vapaavuoron blogissaan, että teatteri- ja kirjamies Hurme on vallaton ”veitikka ja omaperäinen persoona”.

–Hän on kansanvalistaja, jolla on usein yllättäviä ja uusia näkökulmia vanhoihin asioihin. Hän on luova hullu ja tiukka ammattilainen. Hurme on paitsi hyvä kirjoittaja myös mainio puhuja. Hänessä on aavistus Topeliusta ja Turkkaa, maagista puheenpartta ja intohimoista tarinaniskijää, Melleri kirjoittaa kirjallisuuteen keskittyvässä blogissaan.