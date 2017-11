Jussi Halla-aho hävisi: Lisää terveyspalveluita paperittomille äänin 45–39 – ”Helsinki on vihreä ja punainen”

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti yöllä laajentaa paperittomien terveyspalveluita. Esitys meni lopulta läpi tiukassa äänestyksessä luvuin 45–39.

Helsinki tarjoaa jatkossa paperittomille terveydenhuollon samassa laajuudessa kuin turvapaikanhakijoille. Tämä tarkoittaa päivystyksellisen hoidon lisäksi rokotuksia, suun terveyden ja kroonisten sairauksien hoitoa sekä lääkkeitä ja seurantaa. Valtuusto vahvisti myös oikeuden hätä- ja kriisimajoitukseen, oikeudelliseen neuvontaan ja psykososiaaliseen tukeen.

Kokouksessa päästiin käsittelemään aloitetta illalla puoli yhdeksän maissa ja päätös syntyi vasta seuraavan päivän puolella kiivaan keskustelun jälkeen.

Aloite meni aiemmin täpärästi läpi kaupunginhallituksessa. Sekä valtuuston että kaupunginhallituksen päätös noudattelevat asiassa sosiaali- ja terveyslautakunnan linjaa.

Perussuomalaiset on ollut jyrkästi palvelujen laajentamista vastaan. Jussi Halla-aho (ps.) esitti, että kaupunginvaltuusto palauttaa asian kaupunginhallitukselle ja odottaa paperittomien tilannetta kartoittavan työryhmän raporttia. Halla-aho vaati kaupunginhallitusta selvittämään laajasti vaikutus- ja kustannusarviot asiassa.

– Kaupunginhallituksen tulisi varmistaa, että Helsinki ei tee sellaisia esityksiä, jotka ovat omiaan lisäämään laitonta maassa oleskelua ja jotka ovat ristiriidassa valtion esittämien, laittoman maassa oleskelun vähentämiseen liittyvien tavoitteiden kanssa, Halla-aho katsoi ehdotuksessaan ja lisäsi, että laittomasti maassa oleskelevien palvelut eivät voi olla paremmat kuin Helsingin kaupungin asukkaiden.

Mika Raatikainen (ps.) kannatti Halla-ahon esitystä, joka kuitenkin meni nurin 64 vastaäänellä.

Kokoomus pettyi päätökseen

Tämän jälkeen Eveliina Heinäluoma (sd.) esitti Risto Rautavan (kok.) kannattamana, että asiassa otetaan parin viikon aikalisä ja odotetaan Helsingin kaupungin työryhmän raporttia. Tämä oli alkujaan myös asian esittelijän kanta. Palauttamista kannattivat Ylen mukaan kokoomuksen, kristillisdemokraattien, perussuomalaisten ja sinisten valtuutetut sekä kuusi sosialidemokraattien valtuutettua, mutta palvelujen laajentaminen hyväksyttiin luvuin 45–39. Kukaan ei äänestänyt tyhjää, mutta yksi oli poissa.

Kansanedustaja Harry Harkimon (kok.) eduskunta-avustaja, valtuutettu Mirita Saxberg (kok.) vastusti palvelujen laajentamista ja pettyi päätökseen.

–Nyt ikävä kyllä kävi näin, että Helsinki jatkaa paperittomien terveyspalvelujen laajentamista. Äänestys oli tiukka, mutta sinisestä kaupunginjohdosta huolimatta kaupunki on vihreä ja punainen, Saxberg twiittasi.

–Helsingin päätös näyttää suuntaa koko Suomelle. Ei ole syytä toimia hallituksen linjaa vastaan – laittomasti maassa oleskelevat mieluummin pois maasta, kuin ”ilmaiseksi” hoitoon. Paperittomien majoittaminenkin on muuten rangaistava teko, hän sanoi Twitterissä.

Aloitteesta vastannut Veronika Honkasalo (vas.) iloitsi Twitterissä Helsingin tekevän historiaa. Hän sanoi kaupungin edistävän ihmisoikeuksia eturintamassa. Hän ei peitellyt iloaan twiitissään:

–Onnellisimpia iltoja valtuustossa tähän asti!!!!

Leviääkö linjaus koko maahan?

Myös Feministinen puolue iloitsee päätöksestä, joka puolueen mielestä ”tulee näyttämään suuntaa kansallisille linjauksille paperittomien palveluista”. Puolueen mielestä päätöksellä on tarkoitus edistää haavoittuvassa asemassa olevien paperittomien hyvinvointia ja samalla ehkäistä marginalisoitumista. Puolueen mukaan aloite oli Veronika Honkasalon (vas.) lisäksi Leo Straniuksen (vihr.) ja Thomas Wallgrenin (sd.) käsialaa.

–Valtuustokeskustelussa esitettiin useita virheellisiä väitteitä, jotka vaativat oikaisua. On helpottavaa, että asia saatiin nyt päätökseen, kaupunginvaltuutettu ja Feministisen puolueen puheenjohtaja Katju Aro sanoo tiedotteessa.

–Helsinki turvaa päätöksellään paperittomien perusoikeudet ihmisoikeussopimusten vaatiman tason mukaisesti. Tämä on merkittävä linjaus myös kansallisesti. Helsinki osoittaa, että kunnat voivat toimia inhimillisesti ja yhdenvertaisesti silloin kun maan hallitus ei siihen pysty.

Paperittomille suunnattujen palveluiden laajentaminen on ollut Feministisen puolueen tavoite puolueen perustamisesta lähtien ja puolue pitää tuoretta päätöstä merkittävänä voittona. Sosiaali- ja terveyslautakunnan voimakas linja paperittomien palvelujen laajentamisen puolesta on hiertänyt valtuustossa pitkin syksyä perussuomalaisten otettua jyrkän kannan palveluiden laajentamista vastaan. Feministisen puolueen tiedotteen mukaan esitykset valmisteltiin vasemmiston, vihreiden ja feministisen puolueen yhteistyönä. Sitä vastaan on ollut myös kokoomus. SDP:tä asia on jakanut.

